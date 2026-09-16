Skoda amplía la gama del Epiq con una versión de acceso desde 18.500 euros - KODA AUTO

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Skoda amplía la gama de su nuevo SUV crossover urbano 100% eléctrico Epiq con la llegada al mercado español del Epiq 40, la nueva versión de acceso del modelo que se produce en la fábrica de Navarra del grupo Volkswagen y que combina una batería LFP de 38,5 kWh con un motor eléctrico de 99 kW (135 CV), ofreciendo hasta 324 kilómetros de autonomía en ciclo combinado o 439 kilómetros en uso estrictamente urbano.

El Epiq 40 Urban parte de 18.500 euros (incluyendo campañas de marca y concesionario, financiación, los 4.500 euros del Plan Auto+ y 1.000 euros correspondientes a los Certificados de Ahorro Energético) o desde 25.925 euros al contado.

Con esta incorporación, la firma checa refuerza el posicionamiento del Epiq como puerta de entrada a su gama de vehículos completamente eléctricos y amplía su oferta con una alternativa orientada especialmente a los desplazamientos urbanos y al uso cotidiano.

DOS OPCIONES ELÉCTRICAS

El Epiq 40 se sitúa en la parte inferior de la gama y equipa una batería de 38,5 kWh de capacidad y tecnología LFP, asociada a un propulsor eléctrico de 99 kW (135 CV).

Esta configuración permite al modelo homologar hasta 324 kilómetros de autonomía en ciclo combinado, una cifra que se eleva hasta los 439 kilómetros cuando el uso es exclusivamente urbano.

Por encima de esta nueva versión se mantiene el Epiq 55, equipado con una batería de 55 kWh y un motor eléctrico de 155 kW (210 CV), que está disponible en el mercado español desde el pasado mes de julio.

MÁS EQUIPAMIENTO

Coincidiendo con la ampliación de la gama, Skoda también introduce nuevas posibilidades de equipamiento para el Epiq.

Entre las novedades figura la disponibilidad de la bomba de calor en todos los acabados, mientras que las versiones Selection y First Edition pueden incorporar el nuevo Pack Premium.

Este paquete añade sistemas y elementos como asistencia al aparcamiento, Top Area View --visión periférica--, equipo de sonido Canton, maletero delantero ('frunk'), o las opciones de aparcamiento remoto.

Asimismo, el acabado Selection puede incorporar asientos delanteros con ajuste eléctrico, mientras que el Epiq Urban incluye de serie el interior Studio.