El Skoda Epiq, el primer modelo de la marca fabricado en España, disponible desde 21.500 euros - SKODA

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

Skoda ha presentado este jueves en Navarra el nuevo Epiq, el primer modelo de la marca que se fabrica en España, con una oferta comercial que permite acceder a este SUV 100% eléctrico desde 21.500 euros al contado (desde 25.590 en la terminación de mayor autonomía).

El vehículo que se produce en la planta de Volkswagen Navarra y representa un nuevo paso en la estrategia de electrificación de la marca, que amplía así su oferta en el segmento de los B-SUV eléctricos compactos, uno de los de mayor crecimiento y demanda en el mercado.

El Epiq se incorpora a la gama eléctrica de Skoda tras los modelos Enyaq y Elroq. La compañía ha duplicado sus ventas de vehículos eléctricos en España en lo que va de año y prevé continuar aumentando su presencia en este mercado con la llegada de este nuevo modelo y del Peaq, para el que ya se pueden realizar pedidos.

Skoda ha registrado alrededor de 60.000 pedidos de concesionarios en Europa para el nuevo Epiq en aproximadamente tres meses, mientras que en España acumula unos 1.500 pedidos, según los datos presentados por la compañía desde el inicio de la comercialización del modelo desde el mes de julio.

DOS OPCIONES DE BATERÍA Y CONSUMO INTERESANTE

La gama del Epiq contará con dos versiones, con baterías de 40 (37 kWh netos) y 55 kWh (52 kWh netos), y con cuatro niveles de acabado. La variante de acceso incorpora una batería LFP de 37 kWh y ofrece una autonomía homologada de hasta 324 kilómetros, con una potencia de 135 caballos.

Esta versión admite una potencia de carga rápida de hasta 88 kW y permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 23 minutos, según las especificaciones expuestas por la marca. En la gama de mayor autonomía, la potencia máxima se eleva hasta los 105 kW, completando la franja anterior en tiempos inferiores a los 30 minutos en condiciones ideales.

Por su parte, la variante superior equipa una batería NMC y desarrolla 210 caballos, con el objetivo de ofrecer mayores prestaciones (un 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, mientras que la versión inferior lo hace superando los 9 segundos) y autonomía de hasta 437 kilómetros.

La compañía plantea así una oferta que pueda adaptarse tanto a los desplazamientos cotidianos como a trayectos más largos. Además, lo hace con unos consumos homologados interesantes entre 13 y 13,7 kWh en toda la gama, puesto que el modelo cuenta con un sistema de retención automático que regenera batería sin necesidad de utilizar las levas o botones que tienen otros modelos, sino que el propio modelo ayuda al conductor en las frenadas y movimientos al volante recargando energía.

No obstante, durante la prueba de conducción con el vehículo durante más de 100 kilómetros por los alrededores de Pamplona, el consumo terminó en 15,6 kWh/100 kilómetros utilizando en todo el recorrido el modo Sport (cuenta con formatos Eco y Normal en la gama). Unas cifras igualmente aceptables en el segmento eléctrico B-SUV y demostrando que es un coche que puede desenvolverse en entornos que no son la movilidad estrictamente urbana, sino que se puede utilizar el Epiq para viajes interurbanos.

UN DISEÑO ATRACTIVO Y FUNCIONALIDAD

Con una longitud de 4,17 metros, el Skoda Epiq está diseñado para combinar un tamaño compacto con una elevada versatilidad tanto en los desplazamientos urbanos como en trayectos de mayor distancia.

Uno de los principales argumentos del Epiq es su maletero. El modelo dispone de una capacidad de carga de 475 litros, mientras en que debajo del capó existe un 'frunk' con 25 litros de almacenaje para los cables de carga, unas cifras que Skoda considera especialmente competitiva dentro de su segmento.

La marca atribuye este aprovechamiento del espacio a la distribución de los componentes de la propulsión eléctrica en la parte delantera, que permite liberar espacio en la zona posterior. El vehículo también presenta una posición de conducción elevada para facilitar la visibilidad en entornos urbanos.

Además, siguiendo el lema de la marca 'Simply Clever', de serie cuenta con un paraguas acoplado a la puerta del conductor y añade también en el maletero un compartimento para guardar los cables de carga o utensilios con un fácil acceso. Igualmente de serie, el Epiq incorpora carga bidereccional, la función de llave digital, faros Matrix LED, llantas de serie en 17 pulgadas, así como ayudas a la conducción tales como sensores de lluvia, sensor de parking trasero, volante multifunción o sensores de salida de la vía o control de la velocidad.

En el interior, el Epiq incorpora una pantalla central de 13 pulgadas y conserva mandos físicos para acceder a funciones habituales, como la climatización y determinados sistemas de asistencia. Entre los elementos tecnológicos anunciados figuran la llave digital, los faros matriciales LED y distintas soluciones de estacionamiento, según el acabado.

La oferta se completa con el acabado Sportline, la versión más equipada de la gama, que incorpora elementos como faros LED Matrix, pilotos traseros LED, parrilla iluminada, asientos deportivos con ajuste eléctrico y volante deportivo calefactado.

El diseño exterior adopta el lenguaje 'Modern Solid' de Skoda, con faros en forma de T, un diseño que combina robustez, funcionalidad minimalismo, pero a la vez con soluciones aerodinámicas destinadas a mejorar la eficiencia global del coche como los ocho huecos debajo del faldón delantero que se cierran durante la conducción y en parado se abren para refrigerar el coche.