Archivo - El director general de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga - SKODA - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Skoda prevé cerrar el año 2026 con un volumen de unas 45.000 matriculaciones en el mercado español, lo que supone un crecimiento del orden del 6% respecto al ejercicio anterior y el cuarto récord consecutivo para la marca.

Por otra parte, la rentabilidad de la red de concesionarios de Skoda en España alcanzará este año una cifra del orden del 2,5% (beneficio antes de impuestos sobre facturación), muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 1,7%, según los últimos datos publicados.

"En los últimos ocho años, Skoda ha duplicado prácticamente su peso en España, tanto en ventas como en cuota de penetración, y estoy seguro de que el futuro va a ser brillante porque la marca cuenta con la gama más completa de su historia", ha declarado el director general de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga, en un encuentro con los medios de comunicación.

En los diez primeros meses del año, las matriculaciones de Skoda en España superan las 36.000 unidades, con un importante crecimiento en el mercado de los vehículos eléctricos, en el que las ventas de la firma checa se han duplicado y suman más de 3.500 unidades. De esta forma, prácticamente el 10% de las entregas de Skoda en España corresponde a vehículos eléctricos.

Para Skoda, el gran reto es mantener la cuota de mercado cercana al 4%, lo que supone "un magnífico resultado" en el entorno actual, especialmente en un contexto marcado por la llegada de las marcas chinas al mercado español.

Asimismo, Jiménez de Parga ha subrayado los "excelentes" resultados de Skoda en todos los canales, especialmente en el de empresas, donde la firma se ha consolidado en el 'top 10' y alcanza una cuota del 5,5% en el segmento de renting.

Al mismo tiempo, ha avanzado que en el ámbito de vehículos usados el objetivo del programa Skoda Plus es duplicar las ventas hasta 2030. "Somos conscientes de que no vamos a crecer sino aumentamos nuestras ventas también en el vehículo de ocasión", ha apuntado, para añadir que quiere llegar a las 15.000 unidades.

De cara a 2027, Skoda tiene previsto lanzar nuevos productos en su gama híbrida. "Es una apuesta de futuro que hemos peleado", ha asegurado Jiménez de Parga, que ha recordado también el empuje que tendrán los nuevos modelos eléctricos Epiq y Peaq.

"Skoda lleva cuatro años batiendo récords y somos ambiciosos. Además, el objetivo es mejorar en rentabilidad", ha defendido respecto a la posibilidad de batir un nuevo récord en el mercado español el próximo año.

DESTACADA POSICIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

Asimismo, ha destacado la "extraordinaria" situación de Skoda a nivel internacional, al situarse como la segunda marca más vendida de Europa a cierre de octubre, y una de las más rentables, con un margen operativo del 8,3% al cierre de los nueve primeros meses de 2026, una cifra "récord".

"Se consolida una evolución que es fruto de unas metas muy ambiciosas", ha resaltado el responsable de Skoda España, que también ha puesto de relieve el peso de la firma en el renting a nivel europeo, con una destacada segunda posición.

Por último, Fidel Jiménez de Parga ha deseado una etapa "llena de éxitos" a Paolo Prinari, a quien cederá el testigo como director general de Skoda en España el próximo 1 de enero de 2027. "Paolo toma las riendas de una marca con un gran futuro", ha concluido.