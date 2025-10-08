Skoda lanza el Fabia 130, el modelo más rápido de la marca hasta la fecha, disponible a finales de 2025. - SKODA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto ha presentado el Fabia 130, una edición especial derivada del actual Fabia Monte Carlo 1.5 TSI gasolina, aunque con un motor más potente de 130 kW (174 CV) y con modificaciones específicas para esta edición limitada lanzada en el 130 aniversario de la marca, que lo convierten en el modelo más rápido hasta la fecha de la compañía.

Esta edición limitada estará disponible para diciembre de 2025, aunque los pedidos están ya disponibles en muchos mercados europeos.

En cuanto a prestaciones, el nuevo Fabia 130 es de serie el "más rápido de Skoda hasta la fecha", con una velocidad máxima de 228 km/h gracias a sus 130 kW (174 CV), en lugar de los 110 kW (147 CV) gracias a la actualización de todo su tren motriz junto con un chasis rebajado para favorecer la conducción. De la misma manera, cuenta con una transmisión de siete velocidad con mejoras en aceleración y en el cambio de marcha más suaves, pero sin perder la tendencia deportiva de este modelo.

En cuanto a aceleración, el 0 a 100 km/h se realiza en 7,4 segundos, lo que supone 0,4 segundos menos que el modelo estándar. La aceleración de 60 a 100 km/h se realiza en 3,8 segundos (frente a los 4,1 segundos anteriores), y la aceleración de 80 a 120 km/h se realiza en 4,8 segundos (frente a los 5,3 segundos anteriores), con un par máximo de 250 Nm disponible entre 1.500 y 4.000 rpm.

El Fabia 130 viene equipado de serie con una suspensión deportiva rebajada en 15 mm y llantas de 18 pulgadas, lo que mejora la maniobrabilidad y la estabilidad. También se ha modificado la dirección, que ofrece una respuesta más precisa e inmediata en los nuevos modos de conducción Normal y Sport.

Esta edición especial también incluye un sistema de control dinámico de dos fases. El Sistema de Regulación Antideslizamiento (ASR) se puede desactivar para desactivar el control de tracción y permitir un deslizamiento controlado en entornos adecuados. Al seleccionar el modo ASR Sport + ESC Sport, se permite un mayor deslizamiento de las ruedas, mientras que el sistema ESC interviene más tarde, garantizando una experiencia de conducción segura.

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR CON CARÁCTER DEPORTIVO

El Fabia 130, basado en el nivel de acabado Monte Carlo, está disponible en cuatro colores (blanco, rojo, azul y negro) complementados con pilares y techo en negro. El exterior incluye detalles en negro brillante, como el spoiler delantero, el alerón trasero y el difusor. Las exclusivas llantas Libra de 18 pulgadas en color ahumado, junto con la altura de conducción rebajada, realzan el aspecto dinámico del coche.

El interior del Fabia 130 está diseñado para ofrecer "la máxima comodidad y control en cualquier situación", según la marca. Los asientos deportivos eléctricos con refuerzos laterales proporcionan un apoyo óptimo durante las curvas dinámicas, y el volante deportivo multifunción de tres radios y los cubrepedales de acero inoxidable contribuyen aún más al ambiente centrado en el rendimiento.

Asimismo, el 'Virtual Cockpit' de 10,25 pulgadas viene de serie y una pantalla de infoentretenimiento opcional de 9 pulgadas proporcionan todos los soportes de conectividad al conductor.