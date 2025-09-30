Skoda nombra nuevo director de Comunicaciones Corporativas a Jozef Baláz

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jozef Baláz ha sido nombrado director de Comunicación Corporativa de Skoda, en sustitución de Tomás Kotera, que deja Skoda tras más de 25 años desempeñando funciones a nivel nacional e internacional para emprender una nueva oportunidad profesional

Baláz regresa así al departamento de Comunicación Corporativa de Skoda, que ya ocupó entre 2011 y 2017. En su nuevo cargo, Jozef Baláz supervisará todas las actividades de comunicación corporativa y dependerá del director de Comunicación, Tom Drechsler.

Baláz aporta una amplia experiencia en comunicación tanto en Skoda como en el Grupo Volkswagen. Se incorporó al departamento de Comunicación de Skoda en 2000, ocupó el cargo de director de Comunicación en Volkswagen Bratislava en 2009 y 2010, y desde 2011 dirigió la Comunicación Corporativa de Skoda, cargo al que ahora vuelve.

Entre 2017 y 2023, trabajó en Pekín en Volkswagen Group China, primero como director de relaciones públicas y comunicaciones y más tarde como director de la marca Skoda. Tras regresar a Skoda, pasó casi dos años como director de Experiencia y Compromiso con el cliente.

El director de Comunicaciones de Skoda, Tom Drechsler, se ha mostrado "encantado" de dar la bienvenida a Balaz de nuevo al departamento de comunicaciones. "Su amplia experiencia y su probada trayectoria tanto en Skoda como en el Grupo Volkswagen en general serán activos importantes a medida que navegamos por este exigente periodo de transformación y crecimiento global", ha subrayado.