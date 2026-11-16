Skoda nombrará a Paolo Prinari nuevo director general en España en enero de 2027

Archivo - Paolo Prinari, nuevo director general de Skoda España a partir de enero de 2027 - SKODA - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paolo Prinari, actual director de Ventas de Audi en España, será el nuevo director general de Skoda España a partir del 1 de enero de 2027 en sustitución de Fidel Jiménez de Parga, que deja Volkswagen Group España Distribución para emprender otros retos, tras 35 años vinculado a la compañía.

Fidel Jiménez de Parga inició su carrera profesional hace más de tres décadas en Seat, en el área de Marketing. En 1994 se incorporó a Volkswagen Group España Distribución, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en diferentes posiciones dentro del área de Ventas de Volkswagen.

Durante esta etapa contribuyó al crecimiento de Volkswagen en el mercado español, antes de asumir en 2014 la Dirección General de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, responsabilidad que desempeñó hasta 2018. Ese año fue nombrado director general de Skoda en España, posición desde la que ha liderado durante los últimos ocho años una importante etapa de crecimiento y consolidación de la marca.

"La trayectoria de Fidel ha estado estrechamente ligada a algunas de las etapas de mayor éxito de nuestras marcas. Desde la Dirección General de Skoda ha liderado una transformación que ha llevado a la marca desde unas 20.000 matriculaciones de 2017 hasta las más de 40.000 de 2025, haciendo que Skoda, además de ser una gran marca, sea hoy también una marca grande en España", ha señalado el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello.

Paolo Prinari, de nacionalidad italiana e ingeniero industrial, cuenta con 20 años de trayectoria profesional dentro del Grupo Volkswagen, desarrollada entre Italia y España. Inició su carrera desempeñando diferentes funciones en el área de Posventa para Seat y Audi en Italia. En 2010 se incorporó a Volkswagen Group España Distribución, donde ha desarrollado desde entonces su trayectoria profesional dentro de la marca Audi.

En Audi España, asumió distintas responsabilidades en las áreas de Posventa y Ventas a Empresas de la firma de los cuatro aros, hasta que en 2018 fue nombrado director de Ventas de la marca, posición que desempeña actualmente.

"El nombramiento de Paolo supone una apuesta por el talento interno y la experiencia que tenemos en la compañía. Estoy convencido de que, junto a su nuevo equipo, dará continuidad al excelente momento de Skoda", ha celebrado Botello.