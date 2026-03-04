Skoda presenta el Fabia 130, el modelo más rápido de la gama actual, con motor de 177 CV

Skoda Fabia 130 - SKODA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha presentado en España el nuevo Skoda Fabia 130, el Fabia de serie más rápido de la gama actual, impulsado por su motor 1.5 TSI EVO2 mejorado de 130 kW (177 CV) con el que puede alcanzar una velocidad máxima de 228 km/h.

Esta edición especial deriva del Fabia Monte Carlo 1.5 TSI de 110 kW, y combina un rendimiento mejorado, un chasis rebajado y una conducción más precisa con un diseño claramente inspirado en el automovilismo. Además, incluye modos de conducción y asistentes adaptados a una conducción más precisa, así como una configuración especial de la transmisión DSG de siete velocidades para complementar el carácter deportivo del modelo.

"El Fabia 130 incorpora también elementos de diseño que refuerzan el aspecto visual dinámico del coche y su caracter deportivo", ha destacado la firma checa.

La edición especial Fabia 130 rinde homenaje al rico legado deportivo de Skoda y celebra el 130º aniversario de la marca. Desde el lanzamiento del primer Fabia en 1999 han sido más de 5 millones de vehículos los que se han producido, incluyendo versiones deportivas como los dos modelos RS o una edición especial limitada R5.

El nombre Fabia ha estado ligado a la competición desde 2015 cuando Skoda Motorsport comenzó a desarrollar coches para competir en la categoría Rally2 que han logrado numerosos títulos en WRC2 y el ERC.