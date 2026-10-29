Skoda prevé cerrar 2026 con un nuevo récord de ventas en España tras crecer un 2,7% hasta septiembre

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda espera cerrar el ejercicio con más de 42.000 vehículos vendidos en España --cifra con la que terminó el año 2025--, donde ha alcanzado un récord de matriculaciones hasta septiembre, con 32.300 unidades y un crecimiento del 2,7%, según los datos presentados por la compañía en la presentación del Skoda Epiq en Pamplona.

La firma confía en mantener esta evolución durante los últimos meses del año, aunque descarta alcanzar las 50.000 unidades en el ejercicio 2026.

Durante la presentación, el director general de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga, destacó el avance experimentado en los últimos cinco años, periodo en el que la compañía ha pasado de vender alrededor de 2.000 vehículos a superar las 30.000 unidades anuales, con sucesivos incrementos de volumen.

La marca considera que la evolución de su gama y la incorporación de nuevos modelos le permitirán mantener esta tendencia y avanzar hacia una mayor cuota de mercado en España.

SEGUNDA MARCA EN EUROPA

En el conjunto europeo, Skoda ha alcanzado la segunda posición del ranking de marcas, con 666.004 vehículos y una cuota del 6,3% hasta el cierre del tercer trimestre.

Este resultado supone un avance significativo respecto a la situación de hace cinco o seis años, cuando la firma ocupaba la décima posición del mercado, con una cuota próxima al 4%.

La compañía atribuye esta progresión a la consolidación de su gama y a la aceptación comercial de sus modelos. Sus responsables consideran que la posición alcanzada en Europa constituye una referencia para continuar creciendo también en España.

En el mercado nacional, la marca aspira a situarse entre las diez más vendidas y considera que puede alcanzar una cuota de mercado del 5% a medio plazo.

LA ELECTRIFICACIÓN COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

La estrategia de crecimiento también pasa por ampliar la oferta de vehículos eléctricos. Skoda ha duplicado sus ventas de este tipo de modelos en España respecto al año anterior (con una cuota del 9% sobre sus ventas totales) y aspira a superar las 3.000 unidades al cierre del año.

La marca prevé que los modelos Fabia, Kamiq y Scala tengan un papel destacado en esta evolución, con un peso conjunto que podría situarse entre el 35% y el 40% de la combinación de ventas, según las previsiones trasladadas durante el encuentro.

A esta ofensiva se sumará en 2028 un nuevo Karoq con tecnología híbrida, con el que Skoda pretende reforzar su presencia en un segmento en el que este tipo de motorizaciones está ganando protagonismo. La compañía mantiene así una estrategia que combina distintas tecnologías de propulsión para responder a la evolución de la demanda.

Pese a la complejidad del entorno económico y comercial, la firma mantiene sus objetivos de crecimiento y apuesta por ampliar su oferta con vehículos competitivos tanto en precio como en equipamiento y funcionalidad.

SKODA ESPERA QUE SE MANTENGA EL PLAN AUTO

Uno de los asuntos que preocupa al sector es el futuro de las ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos.

Skoda confía en que el Gobierno dé continuidad al Plan Auto+ en 2027 y considera que la ausencia de incentivos podría dificultar el acceso de parte de los compradores a este tipo de vehículos.

Jiménez de Parga ha señalado que trabajan junto al grupo Volkswagen en trasladar desde Anfac esta necesidad a las administraciones, aunque ha señalado que las estimaciones del sector colocan el límite de las ayudas "el día antes de las elecciones".

En este sentido, ha mostrado "confianza" a que el plan de ayudas mantenga una continuidad, aunque ha manifestado que de cancelarse las mismas, la marca no valora ningún plan de descuentos propio.