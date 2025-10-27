Solera sitúa al frente de AUTOonline a Javier Santos para reforzar su área de posventa

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solera, la compañía tecnológica especializada en el ciclo de vida del automóvil, ha acordado situar al frente de AUTOonline, su compañía especializada en valoración y subasta de vehículos en pérdida total, a Javier Santos para acercar esta solución a su ecosistema de sostenibilidad y recambio ecológico.

De esta forma, Santos, que es el director del área de recambio (InPart) de la compañía en España, asumirá también la responsabilidad de AUTOonline. Solera refuerza así su apuesta por la importancia del final de la vida útil de los vehículos e impulsar la economía circular.

En este sentido, Solera recuerda que cada año "muere" el 3% del parque, en torno a 700.000 vehículos y, de ellos, unos 89.000 coches son pérdida total, es decir, que han sufrido un siniestro cuya reparación es más cara que su valor venal, de modo que, en vez de llegar al taller, se envía directamente al desguace.

Sin embargo, para Solera existe un enorme potencial de piezas no dañadas en estos vehículos que pueden volver al círculo de la posventa y ser utilizadas en reparaciones de otros coches, siempre con total garantía de seguridad y trazabilidad de la pieza, es decir, la materia prima del recambio ecológico. "AUTOonline puede convertirse en un nexo idóneo entre el desguace y el taller", ha subrayado la firma.

En palabras de Javier Santos, en la medida que se consiga que haya menos coches que pasen a mejor vida y contribuyan a una vida mejor, la de las personas, los conductores y los distintos actores de la posventa, se conseguirá aumentar la eficiencia y competitividad del mercado.

"De ahí la necesidad de vincular nuestras plataformas de reparación y recambio con las de valoración y subasta de coches en pérdida total, reforzando así nuestro ecosistema de sostenibilidad que se traduce en soluciones tangibles para el sector", ha explicado.