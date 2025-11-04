Sólo el 18% de los ayuntamientos bonifica impuestos por instalar puntos de recarga de coches eléctricos

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tan sólo el 18% de los ayuntamientos de España ofrece bonificaciones fiscales en sus impuestos para aquellos ciudadanos y empresas que deciden instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Así se desprende del último informe publicado por Fundación Renovables y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que analiza las ordenanzas fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Los datos demuestran que tan sólo el 7% de los ayuntamientos de España ofrecen bonificaciones fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para quienes instalen puntos de recarga para vehículo eléctrico en su hogar.

Según los resultados, hay seis comunidades autónomas que no disponen de ningún municipio con ordenanzas fiscales que ofrezcan incentivos fiscales en el IBI. Frente a ello, Cataluña se consolida como la región española con más municipios que fomentan la instalación de puntos de recarga a través del IBI, con 21 localidades.

El informe también analiza otros impuestos municipales, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Además, con los resultados del informe se ha elaborado una base de datos con la que se ha desarrollado un buscador de ayudas fiscales que permite a cualquier usuario saber si su consistorio ofrece incentivos para instalar puntos de recarga.

Respecto al ICIO, el 25% de los ayuntamientos cuentan con ordenanzas que ofrecen bonificaciones a aquellas personas que instalan puntos de recarga. De nuevo, Cataluña se presenta como la comunidad autónoma con más ayuntamientos comprometidos con el impulso a la electromovilidad a través de sus ordenanzas fiscales. Tan sólo Navarra y La Rioja carecen de localidades con bonificaciones a través del ICIO.

En cuanto al IAE, sólo el 4% de los consistorios ofrecen bonificaciones para instalaciones de carga. Cataluña lidera una vez más, aunque sólo sean nueve los ayuntamientos en los que se han encontrado ordenanzas con bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas.

"La aparición de los primeros ayuntamientos que aplican bonificaciones fiscales para impulsar la instalación de puntos de recarga evidencia un compromiso pionero desde lo local y marca el camino para que más municipios se sumen a la transformación de la movilidad en sus territorios", ha explicado la directora general de Fundación Renovables, Raquel Paule.

Por su parte, el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía, ha señalado que los ayuntamientos tienen "un papel crucial" a la hora de facilitar la labor de los operadores de recarga en ámbitos ligados a la burocracia administrativa y a la implementación de medidas fiscales y bonificaciones que ayuden a ese despliegue y optimicen las inversiones de capital privado.