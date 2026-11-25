Archivo - Un coche eléctrico - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Solo el 9% de los españoles señala el acceso a planes de ayudas entre las razones que le llevarían a sustituir su vehículo, frente al 81% que esperaría hasta que dejase de funcionar o sufriera una avería grave.

Así lo recoge el último informe del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de renting y movilidad corporativa del Grupo BMW, que muestra que el incentivo económico todavía tiene un peso limitado entre los motivos que llevan a los españoles a cambiar de coche.

Esta tendencia a prolongar la vida útil del vehículo se produce, además, en un parque especialmente envejecido. La edad media de los turismos que circulan en España alcanzó los 14,6 años en 2025 y casi dos de cada tres superan ya los diez años de antigüedad, según datos de la DGT.

"El reto no es únicamente incentivar la compra de vehículos electrificados, sino conseguir que los ciudadanos den el paso de renovar su coche. Los datos muestran que existe interés por estas nuevas tecnologías, pero también que muchos conductores prolongan al máximo la vida de su vehículo y que siguen existiendo barreras económicas y de uso", ha explicado.

LA ELECTRIFICACIÓN GANA TERRENO EN LA INTENCIÓN DE COMPRA

Pese a la tendencia a prolongar la vida útil del vehículo, los datos muestran mayor predisposición hacia nuevas formas de propulsión de los vehículos. Si hoy tuvieran que adquirir un coche, el 40% de los conductores elegiría un híbrido, el 15% optaría por un híbrido enchufable y el 12% elegiría un vehículo 100% eléctrico.

Además, los datos muestran que hay un porcentaje amplio de españoles que se están planteando el cambio al eléctrico. Un 32% de los conductores lo ha valorado en algún momento, un aumento cinco puntos porcentuales respecto al año anterior.

Entre quienes no se han planteado adquirir un vehículo eléctrico, la autonomía y la red de recarga son los principales inconvenientes para el 50% de los encuestados, mientras que las vinculadas al coste, que durante años se habían posicionado como principal factor, descienden al tercer puesto con el 25%.

El desconocimiento de los programas destinados a impulsar la electrificación también supone un problema hacia el uso de estas ayudas. Según el Foro de Movilidad de Alphabet, solo el 8% afirma conocer bien el Plan España Auto+ y saber cómo acceder a sus ayudas, mientras que el 15% conoce el plan, pero no sabe cómo solicitar los incentivos, un 36% únicamente ha oído hablar de él y el 41% directamente no lo conoce.