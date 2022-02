Sólo tres de cada diez españoles cambiaría su coche en propiedad por servicios de carsharing

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sólo tres de cada diez conductores españoles dejaría de tener un vehículo en propiedad para sustituirlo por servicios de carsharing, motosharing, carpooling, ridesharing o alquiler de coche o moto a particulares, según los datos del Observatorio Cetelem.

Sin embargo, según se desprende del Observatorio, que este año cumple su 25 aniversario, esta opción es más popular que la media en los grupos de edad de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, con un 35% y un 34% de menciones, respectivamente.

Asimismo, los usuarios del carsharing y el motosharing valoran "mucho" no tener que realizar un gran desembolso para adquirir un vehículo, o no atarse a un alquiler de largo plazo. Entre el grueso de la población, esta percepción está muy dividida; el 51% de los españoles no cree que este tipo de servicios sea más económico que tener un vehículo en propiedad, mientras que el 49% opina que sí.

Algo similar sucede con la precepción de sostenibilidad de estos servicios. Los servicios de carsharing y motosharing suelen emplear vehículos eléctricos o electrificados de última generación. Además, estos vehículos ocupan menos espacio público y reducen el tráfico.

En este sentido, el 49% de los españoles cree que este tipo de servicios es la mejor solución de futuro para el medio ambiente y la mejora de la calidad del aire de las ciudades, destacando de nuevo por encima de la media los grupos de edad de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, con un 57% y un 55%, respectivamente.