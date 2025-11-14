S&P rebaja la calificación de Nissan a 'BB-' por su pérdida de rentabilidad

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

S&P ha rebajado la calificación crediticia de Nissan a 'BB-' desde 'BB' debido a la continua presión que enfrenta la compañía sobre su rentabilidad, al tiempo que mantiene su perspectiva en negativa.

Actualmente, Nissan se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración, con planes de despidos y venta de activos para recuperar sus ganancias de cara al próximo año.

En su primer semestre fiscal, la compañía nipona registró pérdidas por importe de 221.900 millones de yenes (1.254 millones de euros), frente al beneficio de 19.200 millones de yenes (108 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

La presión sobre las finanzas de Nissan Motor va en aumento, según S&P, que ha señalado que la rentabilidad y el flujo de caja de Nissan Motor seguirán mostrando una brecha considerable con respecto a sus competidores con calificaciones similares.

Los costes arancelarios, un entorno competitivo complejo y el aumento de los gastos debido a la inflación dificultan la recuperación de su desempeño. La competitividad de la empresa en mercados clave y su eficiencia operativa se han visto mermadas, lo que la hace vulnerable a una presión constante, tal y como ha explicado.

"En nuestra opinión, Nissan seguirá enfrentándose a una rentabilidad estancada en medio de una creciente carga de costes arancelarios y una persistente disminución de los volúmenes de ventas", ha subrayado la agencia crediticia.

Asimismo, la perspectiva negativa refleja su opinión de que el difícil entorno empresarial seguirá afectando negativamente la solvencia de Nissan. Existen grandes incertidumbres en la trayectoria de la compañía hacia la recuperación de la rentabilidad y el flujo de caja, mientras se encuentra en proceso de reestructuración.

S&P podría considerar una rebaja de la calificación si la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa se desvían significativamente del escenario base, lo que conlleva una erosión persistentemente alta de su posición de caja neta, o que un mayor deterioro del rendimiento provoque problemas de liquidez.