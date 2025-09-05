Stella Li (BYD): "España se ha convertido en un mercado estratégico para BYD en Europa"

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha destacado este viernes que "España se ha convertido en un mercado estratégico para BYD en Europa", durante la presentación de la nueva sede de la marca asiática en Las Tablas (Madrid).

"Queremos estar cerca de nuestros clientes, de nuestros empleados y de nuestros socios, y estas nuevas oficinas representan una excelente plataforma para ello", ha sostenido Li en el acto.

Las nuevas oficinas contarán con una superficie de 1.440 metros cuadrados, con lo que multiplica por 16 la de las anteriores instalaciones de la compañía en la capital. Éstas reunirán las principales unidades de negocio de BYD en España, incluyendo turismos, autobuses, vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados destinados al transporte de mercancías, carretillas elevadoras para soluciones intralogísticas, soluciones de almacenamiento de energía y un centro de I+D.

"Esta integración en un mismo espacio permite potenciar las sinergias entre divisiones, favorecer la innovación y reforzar la capacidad de la compañía para dar respuesta a las necesidades del mercado desde una visión global", defiende la compañía.

En los próximos meses, la planta baja del edificio acogerá un nuevo concesionario de BYD, que permitirá a los clientes descubrir de primera mano la gama de vehículos enchufables de la marca, así como un centro de formación para empleados y red comercial.

El pasado lunes BYD alcanzó las 20.000 matriculaciones en el mercado español desde el inicio de su operativa en marzo de 2023, tras sus 1.827 ventas en el último mes de agosto. En el total de año, la firma de origen chino acumula 14.181 entregas, según los datos de Anfac.