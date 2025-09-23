Stellantis se afianza como el segundo mayor vendedor de turismos en Europa con 1,65 millones de entregas. - STELLANTIS

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Stellantis se mantiene en segunda posición en el mercado automovilístico europeo, cerrando los primeros ocho meses del año con más de 1.650.000 matriculaciones dentro de Europa (Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y Noruega), con una cuota de mercado del 16,7%.

Agosto marcó un salto significativo en el segmento de los turismos híbridos, con un aumento de 4,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado. Tras los ocho primeros meses de 2025, Stellantis lidera el segmento con una cuota del 15,6%.

En el segmento HEV (vehículos eléctricos híbridos), Stellantis es líder del mercado tanto en agosto como en lo que va de año, con una cuota superior al 18%. Peugeot registró el mayor crecimiento, subiendo siete posiciones en el ranking respecto al año anterior.

Stellantis Pro One, su sección de vehículos comerciales ligeros (LCV) ha liderado tanto en agosto como en lo que va de año, con una cuota del 29,5%, a pesar de una fuerte caída del 10% en el mercado global de LCV. Stellantis Pro One es también el líder europeo en el segmento de los vehículos comerciales ligeros BEV y ocupa el puesto número 1 en siete de los países del G10.

STELLANTIS LIDERA EL MERCADO ELÉCTRICO GLOBAL EN ESPAÑA

Por otro lado, Stellantis es el grupo automotriz con más ventas dentro del mercado eléctrico español tanto en turismos como en vehículos comerciales. De igual manera, los resultados del grupo en los principales países europeos son positivos:

En Francia, Stellantis encabezó el mercado en agosto y en lo que va de año con una cuota del 29,5%, liderando todos los segmentos: turismos, vehículos comerciales ligeros y BEV (eléctricos de batería). Igualmente, tres modelos del grupo como el Peugeot 308, el Citroën C3 y el Peugeot 2008 se encuentra entre los cinco modelos más populares del año.

En Italia, Stellantis también es #1 con una cuota del 29,8%. FIAT sigue siendo la marca más vendida, con el Panda Hybrid liderando el mercado. El Jeep Avenger es el SUV más vendido tanto en agosto como en lo que va de año, mientras que el Fiat Grande Panda encabeza el segmento B-BEV en agosto.

En Portugal, Stellantis lidera el mercado en todos los segmentos, con un aumento de las ventas BEV del 29% en agosto.

"Superar los 1,65 millones de matriculaciones ya en agosto es una señal muy positiva. Estamos especialmente satisfechos con nuestros buenos resultados en el segmento de vehículos comerciales, donde Stellantis ha ocupado tradicionalmente una posición de liderazgo", ha expresado el Commercial Operations Officer de Stellantis, Luca Napolitano.