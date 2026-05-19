Stellantis anuncia un nuevo coche eléctrico pequeño y asequible que fabricará en Italia desde 2028

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de origen franco-italiano Stellantis ha anunciado este martes el lanzamiento de un nuevo proyecto de vehículo eléctrico compacto y asequible bajo el nombre de 'E-Car', cuya producción está prevista que comience a partir 2028 en la planta italiana de Pomigliano d'Arco.

Este nuevo proyecto para Stellantis permitirá impulsar la fabricación europea de vehículos urbanos eléctricos y responder a la caída experimentada en los últimos años por el segmento de coches pequeños y accesibles en Europa.

Asimismo, este nuevo ejemplar permitirá, según la compañía, "un papel vital" en el apoyo a la adopción más amplia de vehículos totalmente eléctricos en Europa.

La automovilística ha detallado que la letra "E" del proyecto hace referencia a conceptos como "European", "Emotion", "Electric" y "Environmental friendliness", y ha destacado que el modelo estará orientado a una movilidad urbana "cómoda, cotidiana y centrada en la ciudad".

"El E-Car es un concepto que encuentra su coincidencia natural en el éxito de los coches pequeños que está profundamente arraigado en nuestro ADN europeo de Stellantis. Nuestros clientes piden que se renueven los vehículos pequeños y elegantes, producidos con orgullo en Europa, que también son accesibles y respetuosos con el medio ambiente", ha expresado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

"Stellantis está respondiendo a su llamada con emocionantes nuevos modelos para varias marcas", ha recalcado Filosa, quien también ha confirmado que la producción arrancará previsiblemente en 2028 en la histórica planta de Pomigliano, en Italia.

La firma automovilística ha subrayado además que el proyecto ha sido reconocido por la Comisión Europea por su potencial para fomentar el empleo industrial y de diseño en Europa, así como para favorecer una mayor adopción de vehículos totalmente eléctricos.

Los nuevos modelos E-Car incorporarán tecnologías de batería eléctrica (BEV) desarrolladas junto a socios estratégicos con el objetivo de acelerar su llegada al mercado y mejorar su accesibilidad para los consumidores.

La planta de Pomigliano d'Arco cuenta con una larga trayectoria en la producción de vehículos urbanos del grupo, entre ellos el Fiat Panda, uno de los modelos más populares de la marca en Europa.