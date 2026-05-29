Stellantis asegura que mantendrá las inversiones para todas sus marcas

Archivo - El director de Operaciones para Europa de Stellantis, Emanuele Cappellano - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Stellantis en Europa Ampliada, Emanuele Cappellano, ha asegurado este viernes que el grupo mantendrá las inversiones en todas sus marcas, sin diferencias entre las firmas globales o regionales, tan solo en el tiempo de aplicación de las inversiones.

Así lo ha defendido en un encuentro online con medios de comunicación europeos, al que ha asistido Europa Press, y en el que ha explicado los cambios en la organización interna de las marcas, que fueron anunciados la semana pasada en el marco de la presentación del plan estratégico 'FaSTLAne', el proyecto de inversión más ambicioso de su historia con el pretende invertir unos 60.000 millones de euros en los próximos años.

Dicha reorganización tiene el fin de mejorar la eficiencia y evitar duplicidades de gastos y las insignias de Jeep, Ram, Peugeot y Fiat se beneficiarán de cerca del 70% de las inversiones destinadas a marcas y productos, junto con Pro One (la unidad de negocio de vehículos comerciales de Stellantis), es decir unos 25.200 millones de euros.

Mientras, Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo estarán orientadas a mercados específicos y necesidades regionales. En cambio, DS y Lancia serán gestionadas bajo una estrategia enfocada en el segmento premium y de lujo.

Así las cosas, Cappellano ha explicado que el motivo de esta decisión es "potenciar los atributos" de sus marcas que son más populares o tienen un mayor alcance global a través de mayores inversiones. Estas distinciones afectan principalmetne al diseño y también al contenido interior del vehículo.

"No estamos ordenando según relevancia. La principal diferencia es solamente el tiempo por la aplicación de las inversiones. Es más una cuestión de cómo alojamos nuestras inversiones en la línea temporal", ha señalado el directivo europeo.

En consecuencia, Stellantis invertirá primero "en donde está seguro de que acelerará su crecimiento", con el desarrollo de su nueva plataforma y sus novedades tecnológicas. "Y luego seguiremos con otras marcas, no hay limitación, es solo una cuestión de priorización de la alocación de capital", ha insistido Cappellano.

NUEVOS CAMINOS PARA LAS MARCAS PREMIUM Y PARA OPEL

En este contexto, sobre Alfa Romeo, Cappellano ha hablado sobre una "necesaria" renovación de la gama y ha explicado que van a presentar un nuevo modelo del segmento C para la firma que se fabricará en la planta de Melfi, en Italia, sobre la plataforma STLA Large.

Mientras, para Lancia y DS, ha señalado que están buscando "una manera de hacer que las dos marcas sean más robustas", al carecer de suficiente escala a nivel global.

Otras de las marcas tildadas de regionales es la alemana Opel, sobre la que Cappellano ha reivindicado su fuerza y futuro, especialmente hacia la movilidad electrificada. "Opel tiene fuerza cuando hablamos de tecnología, confianza y accesibilidad. Para mí es importante dar normas propias y un futuro individual a cada marca", ha recalcado.

Stellantis aumentará la productividad de sus fábricas europeas en un 20% en los próximos cinco años pasando del 60% de utilización a un 80% a finales de 2030, pese a que el grupo automovilístico perderá un volumen de 800.000 modelos hasta 2030.

Para lograr este objetivo, el grupo se apoyará en varias alianzas con marcas chinas, así como en el lanzamiento de vehículos 100% eléctricos, del segmento A y con un precio por debajo de 15.000 euros, previsiblemente de las marcas Fiat o Citroën, en su planta italiana de Pomigliano d'Arco.

Estas colaboraciones con grupos chinos, como la de Leapmotor en España o la de Dongfeng en Francia no significará que se vayan a producir vehículos propios de Voyah (la marca premium de Dongfeng) en suelo europeo, aunque Cappellano no ha descartado esta opción.

"El objetivo es aumentar nuestra flexibilidad y cuota de mercado, con una colaboración desde el punto de vista industrial. No tenemos proyecto de construir en Europa los modelos de Voyah. No está en los planes, pero no es imposible", ha ratificado.

En total, Stellantis planea 50 lanzamientos en los próximos cinco años --procedente de marcas como Peugeot, Citroën, Opel o Fiat principalmente--, de los cuales serán 25 nuevos ejemplares y otros tantos de rediseños tanto en vehículos utilitarios como comerciales.