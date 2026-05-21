Stellantis aspira a rozar los 200.000 millones de facturación de cara a 2030 - JEFF KOWALSKY

AUBURN HILLS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Stellantis prevé llegar a un volumen de negocio de 190.000 millones de euros para el año 2030 si se cumplen los objetivos marcados en su nueva hoja de ruta internacional presentada en su 'Investor Day' celebrado en la ciudad de Auburn Hills, en Michigan (Estados Unidos).

Igualmente, la entidad ha reportado que espera lograr un flujo de caja positivo a nivel industrial de cara a 2030, incrementando su valor hasta los 6.000 millones dentro de cinco años. Al mismo tiempo, las estimaciones presentadas en el 'Investor Day' del conglomerado anticipan un 7% en el margen operativo de la compañía.

"La empresa tiene potencial de crecimiento al alza y aspira a contribuir con más de 1.500 millones de AOI en 2030, con una rentabilidad sobre el capital (ROE) a medio plazo en línea con los estándares de la industria", ha expresado la entidad.

El dueño de marcas europeas como Peugeot, Citroën o Fiat ha anunciado que espera reducir sus costes en 6.000 millones de euros para 2028 (3.000 millones solamente en Estados Unidos) mediante el programa 'Value Creation' de optimización de costes, con el que pretende ganar competitividad en sus fábricas.

El grupo de origen franco-italiano anunció este jueves el plan 'FaSTLAne', el proyecto de inversión más ambicioso de su historia con el pretende invertir unos 60.000 millones de euros en los próximos años con una nueva oferta de producto y diversificando las fortalezas de sus marcas en los distintos mercados en los que opera el grupo, así como forjando nuevas alianzas con otros fabricantes de vehículos a nivel mundial.

INVERSIÓN MILLONARIA EN ESTADOS UNIDOS

Del total de la inversión prevista por el conglomerado franco-italiano, unos 21.600 millones irán destinados exclusivamente al mercado norteamericano donde se configurarán hasta 23 nuevas ediciones entre nuevos ejemplares y rediseños de algunos ya existentes en su portfolio de producto. Stellantis planea lanzar más de 60 nuevos vehículos antes de 2030 en todo el mundo y realizar alrededor de 50 renovaciones importantes en modelos ya existentes.

"Invertiremos en más de 36 millones de euros en nuestros productos y en nuestros productos, de los que 60% serán al norte de América. Esto refleja donde vemos la combinación de oportunidades, la fortaleza de nuestras marcas y atractivos retornos en nuestras inversiones", ha recalcado el directivo del conglomerado de origen franco-italiano.

Por otro lado, Filosa ha respaldado el nuevo desarrollo de negocio de la entidad intentando fortalecer sus principales mercados con la puesta en marcha de modelos electrificados ante el avance de estas tecnologías en Europa, mientras avanza la competencia de los fabricantes chinos en todos los grandes mercados, con excepción de Estados Unidos.

En Norteamérica, su mayor mercado, la empresa tiene como objetivo un crecimiento de los ingresos del 25% y un margen operativo de entre el 8% y el 10%, centrándose en ampliar la cobertura de mercado en un 50%, con un 35% más de volumen. Todo este enfoque en Norteamérica y especialmente en Estados Unidos tiene el fin de intentar compensar la presión de los aranceles que hasta ahora estaba sufriendo la compañía por parte de la administración Trump.