Stellantis cierra 2025 como la segunda compañía del sector en ventas en el mercado europeo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Stellantis matriculó más de 2,42 millones de vehículos (entre turismos y vehículos comerciales) en 2025 en el mercado europeo EU30 (que agrupa los 27 países miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega), lo que le ha permitido situarse como la segunda compañía en este mercado en el pasado año.

Además, en el segmento de vehículos híbridos, Stellantis se mantuvo en el primer puesto, con una cuota de mercado del 15%. La compañía también ha sido líder en el segmento de vehículos comerciales con su división Stellantis Pro One, con una cuota de mercado del 28,6%.

Stellantis ocupó el primer puesto en ventas totales (turismos y vehículos comerciales) en Francia, Italia y Portugal, y el segundo en Alemania, España, Reino Unido, Austria y la región del Benelux. Las ventas crecieron en cinco de los diez mercados más grandes (Austria, Benelux, Polonia, Portugal y España).

Los pedidos de los clientes finales aumentaron significativamente en comparación con 2024, se aceleraron en la segunda mitad del año (+8%) y aumentaron aún más en el último trimestre (+16%). La cartera de pedidos también se amplió considerablemente (+10% con respecto a 2024).

"A pesar de las constantes turbulencias del mercado y la clara debilidad de la demanda, al final de sus cinco primeros años, Stellantis ha logrado mantener con éxito su segunda posición entre los principales actores del sector automovilístico y ha conservado una ventaja notable sobre sus competidores", ha destacado el director de Operaciones de Stellantis en Europa, Emanuele Cappellano.