Stellantis entrega 1,4 millones de vehículos en el primer trimestre, un 12% más

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha entregado 1,4 millones de vehículos en el primer trimestre del año, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles el grupo automovilístico franco-italiano.

Este aumento se debió principalmente al comportamiento de las entregas en Europa y América del Norte, y se vio respaldado por el crecimiento interanual de las entregas en Oriente Medio, África y América del Sur.

En concreto, en Europa, las entregas del primer trimestre aumentaron en aproximadamente 69.000 unidades, un 12% interanual. Los volúmenes de vehículos comerciales ligeros se mantuvieron estables en aproximadamente 135.000 unidades, mientras que el crecimiento del volumen de turismos se vio impulsado por los nuevos lanzamientos.

En Norteamérica, las entregas del primer trimestre crecieron aproximadamente 54.000 unidades, hasta llegar a 379 vehículos entregados, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento interanual del 17%

En Oriente Medio y África, las entregas aumentaron en aproximadamente 11.000 unidades, hasta 111.000 vehículos entregados (un 11% más interanual) impulsadas principalmente por Turquía o Argelia, entre otros.

Finalmente, en Sudamérica, Stellantis entregó 219.0000 unidades, un 4% más interanual, impulsada por Brasil, donde las entregas aumentaron aproximadamente en 17.000 unidades (+11% interanual), lo que refleja una mejor tendencia del mercado.

Esto se vio parcialmente compensado por una disminución en las entregas en Argentina de aproximadamente 8.000 unidades (-19% interanual) debido a la disminución de la industria y la presión de los nuevos participantes chinos.