Archivo - Stellantis invertirá 100 millones de euros para mantener abierta su planta cerca de París - DS - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Stellantis ha anunciado que invertirá unos 100 millones de euros para transformar su planta de fabricación de vehículos en Poissy, cerca de la capital francesa París, y ha dado a conocer un plan para mantenerla abierta, en un momento en que el fabricante de Peugeot y Citroën, entre otras marcas, está reduciendo sus operaciones de fabricación en Europa.

Stellantis, que actualmente ensambla los SUV compactos Opel Mokka y el DS3 en Poissy, seguirá ensamblando coches en la planta al menos hasta finales de 2028, según informó el grupo el jueves.

El director ejecutivo del grupo franco-italiano, Antonio Filosa, ha llevado a cabo una revisión en profundidad de la presencia industrial del grupo como parte de sus esfuerzos por estabilizar Stellantis tras un periodo en 'números rojos' y tras registrar en 2025 una pérdida neta de 22.300 millones debido a su plan de reajuste hacia la electrificación.

Stellantis cuenta con 12 plantas en Francia y docenas más en el resto de Europa, mientras que Poissy da empleo actualmente a unas 1.925 personas.

STELLANTIS BUSCA NUEVAS ALIANZAS

Como parte de su reestructuración, Filosa busca incorporar a uno o más socios fabricantes en Europa para ayudar al grupo a reducir costes y mejorar la productividad de sus plantas.

En este contexto, Stellantis baraja la posibilidad de reactivar una alianza con la firma china Dongfeng que implicaría el ensamblaje conjunto de automóviles en Europa y China, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por Bloomberg.

Las empresas están negociando para que Dongfeng tenga acceso a fábricas de Stellantis infrautilizadas en Europa, según indicaron dichas fuentes, que pidieron no ser identificadas al referirse a deliberaciones privadas. A su vez, Dongfeng podría fabricar coches de determinadas marcas de Stellantis en China.

Las deliberaciones incluyen la posible adquisición o inversión por parte de Dongfeng en una o más plantas europeas en una fase posterior. "Como parte de su actividad habitual, Stellantis mantiene conversaciones con diversos actores del sector en todo el mundo sobre diversos temas, siempre con el objetivo último de ofrecer a los clientes las mejores opciones de movilidad", afirmó Stellantis recientemente en un comunicado.