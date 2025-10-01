Stellantis y Mistral AI amplían su colaboración para acelerar la adopción de IA en toda la empresa

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis y Mistral AI han anunciado este miércoles un nuevo hito en su asociación para acelerar la integración de la inteligencia artificial (IA) en las operaciones de Stellantis, profundizando una colaboración que ya ha generado resultados tangibles en la innovación automotriz.

Durante los últimos 18 meses, ambas compañías han colaborado para desarrollar soluciones avanzadas de IA e integrar los modelos de Mistral AI en diversos casos de uso, desde asistentes de última generación para vehículos hasta flujos de trabajo empresariales y de ingeniería basados en IA.

A partir de hoy, Stellantis y Mistral AI inician una nueva fase de colaboración con la ambición de formar una alianza estratégica que integre la IA en el núcleo de las operaciones de Stellantis, impulsando "la eficiencia, la agilidad y el valor para el cliente a gran escala".

"Nuestra colaboración con Mistral AI nos ayuda a ser más rápidos e inteligentes. Lo que hace única a esta colaboración es la capacidad de Mistral AI de colaborar estrechamente con Stellantis para obtener resultados significativos", ha afirmado el director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, Ned Curic.

Por su parte, el consejero delegado de Mistral AI, Arthur Mensch, ha destacado que sus soluciones de IA "altamente personalizables" y sus equipos de ingeniería aplicada serán fundamentales para ofrecer soluciones prácticas que mejoren "la experiencia del cliente y las operaciones de Stellantis". "Juntos, estamos estableciendo un nuevo referente en cómo la IA puede transformar las industrias más complejas", ha valorado.

NUEVAS PLATAFORMAS PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN Y LA ADOPCIÓN

Para cumplir estas ambiciones, Stellantis y Mistral AI establecerán dos equipos multidisciplinarios y complementarios. Por un lado, un laboratorio de innovación para el desarrollo conjunto de soluciones de IA altamente personalizadas para abordar casos de uso complejos e integrar inteligencia directamente en los procesos comerciales de Stellantis, con un enfoque en ventas y posventa.

Por otro lado, desarrollarán una academia de transformación con la que escalar la adopción de IA en Stellantis, acelerando la transición de prototipos a producción y lanzando nuevos casos de uso que generen un impacto comercial medible.

Estas plataformas servirán como motores de innovación y transformación, permitiendo a Stellantis avanzar más allá de la experimentación hacia una implementación a gran escala de IA en todas sus funciones principales.

En el marco de esta colaboración ampliada, Stellantis y Mistral AI se centrarán en dos misiones principales, basadas en empoderar a los equipos de ventas y posventa con información impulsada por IA para brindar un mejor servicio a los clientes, y aumentar la eficiencia en toda la empresa aprovechando los comentarios de los clientes y la inteligencia de datos para acelerar el desarrollo, mejorar la calidad y ayudar a desbloquear la innovación en todas las funciones.

Estas iniciativas reafirman el compromiso de Stellantis de implementar la IA no como herramientas aisladas, sino como capacidades integradas que mejoran tanto la experiencia del cliente como el desempeño comercial en toda la cadena de valor.