Stellantis nombra a Arnaud Belloni como consejero delegado de Fiat, Abarth y Lancia - STELLANTIS

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha nombrado a Arnaud Belloni como consejero delegado de las marcas Fiat, Abarth y Lancia, así como director de Marketing para el conjunto del grupo en la región de Europa, según ha informado este lunes.

Belloni reportará a Emanuele Cappellano, director de Operaciones para Europa Ampliada. "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Arnaud a Stellantis. Su perspectiva global, su liderazgo creativo y su profundo conocimiento de nuestras marcas serán activos invaluables, a medida que reforzamos el marketing en toda Europa y damos forma al próximo capítulo de Fiat, Abarth y Lancia", ha expresado Cappellano.

El directivo se reincorpora a Stellantis procedente del Grupo Renault, donde ejerció como director global de marketing desde noviembre de 2020 y como director de marca para todas las marcas del grupo desde mayo de 2023.

Anteriormente trabajó liderando la estrategia de marketing de sus marcas italianas y francesas. Entre sus cargos se incluyen director de Marketing de Fiat y Lancia, director general de Lancia Francia y vicepresidente de Marketing para Asia Pacífico.

De 2015 a 2020, fue director global de Marketing de Comunicaciones y Deportes de Citroën, donde lanzó la estrategia de marca 'Citroën - Inspired by You', transformó la experiencia del cliente mediante conceptos digitales y de venta minorista como 'la maison Citroën' y lideró un amplio portafolio de lanzamientos de productos.

"Durante sus más de 30 años en la empresa, ocupó diversos cargos de alta dirección, incluyendo el de director ejecutivo de las marcas Chrysler, Fiat, Abarth, DS Automobiles y Lancia, así como el de director global de marketing", ha destacado Stellantis.

De su lado, Olivier François brindará apoyo a Belloni hasta mediados de octubre para garantizar una transición sin contratiempos y continuará asesorando a Stellantis como asesor estratégico de la compañía.

"En nombre de todo el equipo de Stellantis, quiero agradecer a Olivier sus muchos años de destacadas contribuciones y liderazgo en todas nuestras marcas y en nuestra organización de marketing. Le deseamos mucho éxito en su próxima etapa profesional y esperamos seguir beneficiándonos de su experiencia y conocimientos como asesor estratégico de nuestra empresa", ha expresado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.