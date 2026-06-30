Archivo - Stellantis nombra a Santo Ficili (Alfa Romeo) nuevo CEO de Maserati y reorganiza su cúpula en Europa - Stellantis - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de origen franco-italiano Stellantis ha anunciado una reorganización de su equipo directivo en la región Enlarged Europe con varios nombramientos que serán efectivos a partir del 1 de julio, entre los que destaca la designación de Santo Ficili como nuevo consejero delegado de Maserati.

Ficili compatibilizará esta nueva responsabilidad con su actual cargo como consejero delegado de Alfa Romeo, lo que le hará estar al frente de dos de las marcas premium del grupo automovilístico tras la salida de Jean-Philippe Imparato, quien dejará la empresa y la dirección de Maseratti tras una trayectoria de 36 años para iniciar una nueva etapa profesional, según señala la compañía.

Asimismo, el fabricante ha nombrado a Luca Napolitano como nuevo responsable de Stellantis &You Sales and Services, la división de distribución y servicios del grupo.

El director de operaciones (COO) de Enlarged Europe & European Brands y responsable de Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano ha agradecido la contribución de Imparato durante su carrera en la compañía y ha destacado su papel dentro del grupo.

"Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Jean-Philippe por su contribución incomparable a nuestra compañía, en la que ha desarrollado toda su vida profesional. Jean-Philippe ha sido un verdadero ejemplo de cómo combinar la pasión con el negocio, inspirando a las personas con su compromiso diario y su profundo conocimiento de la industria automovilística", ha señalado.

En relación con los nuevos nombramientos, el directivo ha felicitado a Santo Ficili y a Luca Napolitano y ha subrayado que ambos ya se encuentran plenamente integrados en sus respectivas responsabilidades.

"Su experiencia y liderazgo serán cruciales en esta nueva etapa de crecimiento", ha afirmado Cappellano, quien ha destacado que los cambios garantizarán la continuidad en dos áreas estratégicas para el grupo como Maserati y Stellantis &You.