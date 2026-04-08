Stellantis nombra a Zineb Ghout como directora general para España y Portugal - STELLANTIS

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha nombrado a Zineb Ghout como directora general de Stellantis para España y Portugal, reportando a Maurizio Zuares, director de Operaciones Comerciales de Europa Alargada, con efecto inmediato.

Ghout será responsable del desarrollo de negocio de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel y Peugeot para los mercados de España y Portugal, así como de vehículos usados, posventa, recambios y servicios.

Sustituye en el cargo a Marco Cane, que pasa a ocupar el cargo de Profitable Volume Growth EE, reportando a Emanuele Cappellano, actual responsable de Stellantis en Europa.

Zineb Ghout es licenciada por la Escuela Superior de Comercio de Toulouse y cuenta con una amplia experiencia en el sector del automóvil. Trabajó cerca de 20 años en el grupo Renault y sus filiales, ocupando funciones tanto estratégicas como operativas en Argelia, España, Portugal y Francia, donde desempeñó el cargo de directora de Marketing de Renault.

En agosto de 2023 se incorporó a Stellantis como directora de Peugeot Francia y, un año después, en noviembre de 2024, fue nombrada directora de Peugeot Europa, puesto que ha ocupado hasta su actual nombramiento como directora general de Stellantis Iberia.