Stellantis plantea un ERE para 175 empleados en Madrid, pero el futuro de la planta sigue "garantizado"

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha planteado la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 175 trabajadores de su planta de Villaverde (Madrid), después de revisar a la baja sus previsiones de producción y ante la caída de la carga de trabajo prevista para los próximos años, según han confirmado tanto la compañía como los sindicatos a Europa Press.

La empresa prevé abrir un plan de bajas voluntarias o negociadas con sus empleados y según fuentes sindicales, desde mañana viernes el grupo ofrecerá de forma concreta las condiciones del proceso al propio comité de empresa y a los grupos sindicales.

Asimismo, la empresa contempla 89 salidas laborales entre el próximo agosto y hasta finales de este año en el marco de un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), con motivo de una reducción de la producción en la planta madrileña.

No obstante, los sindicatos aseguran que el futuro de la planta madrileña está garantizado, dado que el pasado mes de mayo el grupo de origen franco-italiano anunció el traspaso de la planta a la filial española de la marca Leapmotor, con quien Stellantis tiene una 'joint venture' desde el año 2024, así como la asignación de dos modelos D-SUV cuya configuración será en la sede madrileña siguiendo los requisitos 'made in Europe'.

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA UGT), Mariano Hoya, se ha mostrado "tranquilo" ante la presentación de este ERE: "El futuro está garantizado".

Así lo ha señalado este jueves ante los medios de comunicación tras visitar la factoría viguesa de Stellantis, donde ha reconocido que la planta de Madrid es "pequeña" y "siempre ha tenido dificultades".

"Si me hubieses preguntado hace un año, te hubiese dicho que estaba enormemente preocupado. Hoy no. Tengo una tranquilidad de que el futuro de Stellantis Madrid está garantizado, pero sí que hay que llegar a un acuerdo, un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante un periodo de tiempo para mantener los puestos de trabajo", ha reiterado a preguntas de Europa Press.

Mientras tanto, la medida no tendrá repercusión sobre la planta de Stellantis Vigo, uno de los principales centros productivos del grupo en España y una de las fábricas más importantes del consorcio automovilístico en Europa, que mantiene sus planes industriales y sus niveles de actividad, al margen de la reestructuración planteada en Madrid.