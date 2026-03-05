Stellantis Pro One lanza una campaña en Europa para ofreces vehículos eléctricos a precio de diésel

Gama eléctrificada de Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la unidad de negocio de vehículos comerciales de Stellantis, lanza en Europa una campaña comercial que ofrece vehículos eléctricos de batería a precio de diésel con el fin de apoyar el proceso de transición enérgetica entre sus clientes.

Con esta iniciativa, Stellantis Pro One busca apoyar activamente la transición a la electrificación eliminando uno de los principales obstáculos para su adopción, como es el precio de compra.

La campaña se aplica a las gamas de furgonetas BEV compactas y medianas de Stellantis Pro One (Citroën Berlingo y Jumpy, Fiat Professional Doblò y Scudo, Opel Combo y Vivaro, Peugeot Partner y Expert).

En 2025, en el mercado de eléctricos, Stellantis Pro One también se posicionó como líder, con un incremento de las matriculaciones del 30% interanual, hasta superar las 3.000 unidades con propulsión 100% eléctrica.

Esta iniciativa, disponible a nivel europeo hasta finales de junio de 2026, refuerza aún más el papel de Stellantis Pro One como socio de confianza para los profesionales. "Con esta campaña, Stellantis Pro One da un paso concreto para apoyar a los profesionales en cada etapa de su proceso de electrificación", ha afirmado el responsable global de Stellantis Pro One, Eric Laforge.