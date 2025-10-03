Stellantis Pro One, líder en vehículos comerciales hasta septiembre, con 51.511 matriculaciones (+19%)

Stellantis Pro One, líder en vehículos comerciales en 2025 con 5.849 nuevas ventas en septiembre. - STELLANTIS

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico francés formado por furgones y furgonetas de las marcas Citroën, Fiat, Opel y Peugeot, mantiene su primer puesto en el ranking con 51.511 unidades registradas en los tres primeros trimestres en España, lo que representa una cuota del 36,9% y un crecimiento del 19% respecto al mismo perido del año pasado, pese a la ralentización del mercado.

En septiembre, Stellantis Pro One y sus marcas encabezan el mercado español de vehículos comerciales con 5.849 matriculaciones y un 38,1% de penetración.

España, es actualmente, uno de los mercados de vehículos comerciales ligeros más dinámicos de Europa, según ha destacado la firma.

En el Viejo Continente, las matriculaciones caen un 10% en este mercado respecto a los nueve primeros meses del año pasado, mientras que en España crecen un 13% y Stellantis Pro One "va aún más lejos" con una progresión del 19%.

Por marcas, Peugeot entra en el podio mercado de vehículos comerciales, con 18.402 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 13,2%.