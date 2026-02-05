Stellantis Pro One logra un 30,2% de cuota de mercado en enero, con 4.014 matriculaciones

Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo, ha matriculado 4.014 vehículos en enero de 2025, equivalente a un 30,2% de cuota de mercado.

En lo que se refiere a las marcas, cabe destacar que Peugeot entra en el podio del mercado, con 1.427 matriculaciones y un 10,7% de cuota.

Asimismo, cabe destacar el crecimiento de Opel, que cierra enero con 748 unidades y un 5,6% de penetración, unas cifras que suponen un incremento del 31% comparado con el mismo mes de 2025 y una progresión del 174% frente a los datos de 2024.

En enero, el Citroën Berlingo se mantiene como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 843 matriculaciones y un 14,6% de cuota en su segmento. Por su parte, el Fiat Ducato figura en el 'top 4' de su categoría con 308 unidades matriculadas y un peso del 9,6% en su categoría.