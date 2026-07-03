Stellantis Pro One logra una cuota de mercado del 34,1% hasta junio tras sumar 35.359 matriculaciones

Stellantis Pro One - STELLANTIS

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, ha sumado 35.359 matriculaciones en el primer semestre del año, lo que le permite alcanzar una cuota de mercado del 34,1% en los seis primeros meses del año.

Asimismo, Stellantis Pro One ha cerrado el primer semestre del año en el segundo puesto del ranking de vehículos comerciales 100% eléctricos (BEV), con 1.110 matriculaciones y un 17,1% de cuota de mercado.

En lo que se refiere a las marcas, Citroën se mantiene en el tercer escalón del podio, con 12.185 matriculaciones y un 11,8% de cuota en el semestre.

Por modelos, el Citroën Berlingo se mantiene como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 7.906 matriculaciones en el acumulado del año y un 17,8% de cuota en su segmento.

Por su parte, el Opel Corsa Van también es tercero de su categoría entre enero y junio con 183 unidades matriculadas y un peso del 15,1% en el segmento LCV B.

A su vez, solo en el mes de junio, Pro One suma 7.137 unidades y un 35,3% de penetración. El Citroën Jumpy encabeza el segmento LCV-D en junio, con 811 matriculaciones, un 109% más que en el mismo mes del año pasado, y un 12,1% de penetración en la categoría. Además, el Fiat Ducato ha sido tercero en el segmento LCV-E, con 611 unidades matriculadas en el último mes.