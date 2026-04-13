Stellantis Pro One matricula 408.301 vehículos en el primer trimestre de 2026, un 7% más interanual

Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la unidad de negocio de vehículos comerciales de Stellantis, cerró el primer trimestre con un aumento global del volumen de ventas del 7% interanual, hasta matricular 408.301 vehículos en todo el mundo.

"Estos resultados del primer trimestre de 2026 confirman la solidez de Stellantis Pro One en todas las regiones principales. Nuestro sólido crecimiento en volumen global, demuestra la solidez de nuestro enfoque comercial y el compromiso de nuestros equipos", ha destacado el director de Operaciones para Europa de Stellantis, Emanuele Cappellano.

En Europa, Stellantis Pro One confirmó su liderazgo con una cuota de mercado del 28,7% en el conjunto de los 27 países de la Unión Europea y Noruega, Islandia y Liechtenstein, así como en todos los segmentos de furgonetas en los que opera.

Solo en Italia ha logrado una cuota de mercado del 40%, mientras que en Francia ha rozado esta cifra (39,2%). Stellantis Pro One también confirmó su posición de liderazgo en Portugal, con una cuota de mercado del 39,2%, así como en Belux, Polonia y varios mercados más pequeños.

En Sudamérica, con una cuota del 33,6% (+3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior), Stellantis logró una porción más del mercado, que supone del doble que la de su competidor más cercano en la región.

Por su parte, Stellantis ocupa el tercer puesto en el mercado de vehículos comerciales, con una cuota del 14,8% (+2,8 puntos porcentuales respecto al año anterior), con un aumento del 18% en las ventas totales de vehículos comerciales. Mientras, en México, se situó como líder, con una cuota de mercado del 20,3%.

Finalmente, la división comercial de Stellantis registró un mayor crecimiento de la cuota de mercado en la región MEA (Oriente Medio y África), alcanzando el 421,1% (+0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior).