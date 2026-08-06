Stellantis Pro One suma 41.489 matriculaciones hasta julio, con una cuota del 34,1% en España

Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, ha alcanzado un total de 41.489 matriculaciones en España al cierre de los siete primeros meses del año, lo que le permite sumar una cuota de mercado del 34,1%.

Solo en el mes de julio, Stellantis Pro One suma 6.130 unidades y un 33,7% de penetración, según ha informado este jueves el grupo automovilístico, que ha destacado su liderazgo en este segmento del mercado automovilístico español.

En lo que se refiere a las marcas, Citroën se mantiene en el tercer escalón del podio, con 14.406 matriculaciones (+13% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado) y un 11,8% de cuota en lo que va de año. En cifras mensuales, los vehículos comerciales Citroën han aportado 2.221 matriculaciones, un 27% más que en julio de 2025.

Por modelos, el Citroën Berlingo se mantiene como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 9.279 matriculaciones en el acumulado del año y un 17,8% de cuota en su segmento. El Peugeot Rifter es tercero en el acumulado y segundo en julio, mes en el se ha apuntado 1.213 vehículos registrados.

Por su parte, el Opel Corsa Van también es líder de su categoría en el mes de julio con 45 unidades matriculadas y un peso del 26,6% en el segmento LCV-B.

En julio, el Fiat Ducato ha sido tercero en el segmento LCV-E, con 523 unidades matriculadas en el último mes y un 12,1% de cuota de mercado.