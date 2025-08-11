Stellantis Pro One suma 41.626 matriculaciones hasta julio, un 21% más

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La división de vehículos comerciales de Stellantis, Stellantis ProOne, ha registrado 41.626 matriculaciones en los siete primeros meses del año año, lo que supone un 21% de crecimiento frente a los datos del mismo período de 2024, y una cuota de mercado del 36%.

Julio ha sido un mes positivo para los intereses de Stellantis Pro One, que renueva su liderazgo en el mercado con un 36% de penetración. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot han sumado 6.346 unidades matriculadas.

En lo que se refiere al mercado de vehículos eléctricos, Stellantis Pro One mantiene su primer puesto con un 31% de cuota y 1.975 matriculaciones en el acumulado. En julio, el grupo ha matriculado 311 furgones y furgonetas eléctricas, logrando un 27,6% de penetración.

Por marcas, Citroën entra en el podio mercado de vehículos comerciales eléctricos, con 838 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 12,2%.