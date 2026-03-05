Stellantis reclama a Europa unas reglas de juego iguales para elevar la competitividad de la automoción

Archivo - Stellantis - STELLANTIS - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha lamentado que la Ley de Aceleración Industrial, dada a conocer esta semana por la Comisión Europea y que busca fortalecer la base indutrial europea en el contexto de una creciente competencia global desleal, no cumple con su objetivo.

"Para proteger y promover verdaderamente la industria automovilística europea y los millones de empleos que sustenta, la política debe ser sencilla de implementar y ofrecer una compensación clara y oportuna por el aumento del coste del 'Hecho en Europa'", ha expresado el grupo franco-italiano en un comunicado.

Para Stellantis, la ley debe garantizar unas condiciones de competencia "verdaderamente equitativas" para todos los fabricantes de automóviles que venden en el mercado europeo. "Seguiremos colaborando con todas las partes interesadas para lograr el objetivo de la Ley", ha manifestado.

REQUISITOS DE PRODUCCIÓN EUROPEA

La Comisión Europea presentó este pasado miércoles su nuevo reglamento para reforzar la industria del bloque e impulsar el 'Made in Europe', que introduce requisitos de producción europea en proyectos que reciban financiación pública, además de nuevas condiciones a grandes inversiones extranjeras y medidas para acelerar la autorización de proyectos.

La esperada Ley de Aceleración Industrial se enmarca en la estrategia de Bruselas para reforzar la competitividad frente a la creciente competencia global y la dependencia de proveedores externos, con medidas centradas en sectores considerados estratégicos como las industrias intensivas en energía --acero, aluminio o cemento--, la cadena de valor del automóvil y tecnologías clave para la transición energética como baterías, paneles solares o turbinas eólicas.

En el sector del automóvil, el texto introduce también requisitos específicos para los vehículos eléctricos, de modo que al menos el 70% del valor de sus componentes --excluidas las baterías-- deberá proceder de la Unión Europea y el ensamblaje final realizarse dentro del bloque.