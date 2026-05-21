Stellantis reducirá sus costes 6.000 millones para 2028 e invertirá 21.600 millones en Estados Unidos - JEFF KOWALSKY

AUBURN HILLS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Stellantis ha anunciado que espera reducir sus costes en 6.000 millones de euros para 2028 (3.000 millones solamente en Estados Unidos) mediante el programa 'Value Creation' de optimización de costes, con el que pretende ganar competitividad en sus fábricas dentro de su estrategia 'Fastlane 2030', en la que invertirá hasta 60.000 millones de euros para aumentar el crecimiento y los beneficios de la entidad a largo plazo con un flujo de caja positivo ya visible a partir de 2027.

"En costes aspiramos a más de 6.000 millones de euros de optimización para 2028 mediante el programa 'Value Creation'. Reduciremos los ciclos de desarrollo de producto hasta 24 meses, frente a los 44 meses actuales", ha especificado el gerente general de Stellantis, Antonio Filosa.

El consejero delegado ha detallado también que la entidad se encuentra en "posiciones de liderazgo en Europa, Norteamérica y Sudamérica" y ha destacado que en el último año Stellantis ha "construido un parque automovilístico de más de 67 millones de vehículos, cerca del 10% del parque mundial".

INVERSIÓN DE 21.600 MILLONES EN ESTADOS UNIDOS Y CRECIMIENTO DEL 25%

El responsable italiano también ha defendido la nueva apuesta del grupo de desarrollar una nueva gama de productos e inversiones para impulsar todas sus marcas globales, aunque ha recalcado el papel de Norteamérica, que recibirá unos 21.600 millones de los 36.000 millones que la compañía otorgará a la configuración de sus 60 nuevos modelos y de los 50 rediseños de modelos existentes.

"Invertiremos en más de 36 millones de euros en nuestros productos y en nuestros productos, de los que 60% serán al norte de América. Esto refleja donde vemos la combinación de oportunidades, la fortaleza de nuestras marcas y atractivos retornos en nuestras inversiones", ha recalcado el directivo del conglomerado de origen franco-italiano.

Por otro lado, Filosa ha respaldado el nuevo desarrollo de negocio de la entidad intentando fortalecer sus principales mercados con la puesta en marcha de modelos electrificados ante el avance de estas tecnologías en Europa, mientras avanza la competencia de los fabricantes chinos en todos los grandes mercados, con excepción de Estados Unidos.

En Norteamérica, su mayor mercado, la empresa tiene como objetivo un crecimiento de los ingresos del 25% y un margen operativo de entre el 8% y el 10%, centrándose en ampliar la cobertura de mercado en un 50%, con un 35% más de volumen. Todo este enfoque en Norteamérica y especialmente en Estados Unidos tiene el fin de intentar compensar la presión de los aranceles que hasta ahora estaba sufriendo la compañía por parte de la administración Trump.

"Estados Unidos es una de las regiones con más ambición de Stellantis y esperamos que nuestras ventas netas aumenten un 25% para 2030. Norteamérica representa el 40% de las ventas de las ventas totales del grupo actualmente", ha detallado el consejero delegado, Antonio Filosa.

Filosa ha prometido que el dueño de marcas como RAM, Dogde o Chrysler en Estados Unidos lanzará 23 coches (11 totalmente nuevos y 12 'restyling') de los 60 nuevos ejemplares para Estados Unidos únicamente, con siete vehículos por menos de 30.000 dólares en Estados Unidos, así como el aumento de la producción en las fábricas estadounidenses del grupo en un 80% hasta 2030.

Entre ellos, Filosa ha desvelado que el grupo se centrará en realizar una "una gama más eficiente de vehículos eléctricos, incluido el regreso del legendario Ram 1500 REV", así como la ampliación de su oferta híbrida a la par que la llegada de vehículos eléctricos de autonomía extendida con una 'pick-up' desarrollada con esta tecnología.

"Con estos nuevos productos y actualizaciones aumentaremos nuestra cobertura de mercado hasta el 90%, frente al menos del 60% actual", ha concluido Filosa.