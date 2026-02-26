Stellantis sube un 4% en Bolsa tras prever mejoras en 2026 frente a las pérdidas de 2025

Archivo - El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Stellantis han escalado este jueves un 4,24%, hasta 6,78 euros por título, en la jornada bursátil de París después de compartir sus resultados al cierre del ejercicio de 2025, en el que registró pérdidas por importe de 22.300 millones de euros, frente al beneficio neto de 5.520 millones de euros alcanzado en el año anterior.

No obstante, este impulso en Bolsa se ha dado con arreglo a las buenas previsiones que ha compartido el grupo franco-italiano para el año 2026, y a pesar de que su consejo de administración acordó no distribuir un dividendo en este ejercicio (lo que ya le pasó factura en la sesión bursátil del viernes 6 de febrero, cuando se desplomó más de un 25%).

En concreto, la compañía espera un incremento de al menos medio punto porcentual en los ingresos netos, un aumento del margen de beneficio operativo ajustado de un dígito bajo y una mejor generación de flujo de caja libre industrial interanual. También se espera una mejora secuencial del primer semestre al segundo semestre del año.

MEJORA "TRIMESTRE A TRIMESTRE"

Stellantis prevé una mejora de sus resultados "trimestre a trimestre" en 2026 tras un año 2025 que ha sido "complicado" y "muy difícil". el impacto de las tarifas arancelarias y el reajuste de su estrategia de negocio han estado detrás del resultado de 2025, en el que se reconoce un impacto de 25.000 millones de euros en planes inusuales para adaptarse a las preferencias de sus clientes y en respuesta a los cambios en los marcos regulatorios.

Además, la compañía ha explicado que ha enfrentado "fuertes" dificultades cambiarias por valor de 1.600 millones de euros y gastos arancelarios netos de 1.200 millones de euros. Este último coste, pese a las últimas noticias que llegan de Estados Unidos, por el momento no se ha modificado de cara a 2026.

Si bien, Stellantis prevé ahora una mejora de sus cifras que se basa en las primera señales de recuperación que la compañía ha apreciado en la segunda parte del año 2025, gracias a la nueva ola de productos que está poniendo el grupo en todos los mercados en los que opera.

Por otro lado, la compañía ha señalado que cualquier debate en torno a la posibilidad de dividendos futuros se basará en el rendimiento financiero de los próximos meses y siempre se tomará un decisión que mantenga el objetivo principal de mantener un balance financiero general sólido y seguir gestionando sus cuentas con prudencia.