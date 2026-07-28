Stellantis vende el negocio de car-sharing de Free2move al fondo alemán Mutares - STELLANTIS/MUTARES

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha alcanzado un acuerdo para vender la totalidad de su negocio de car-sharing Free2move a la firma alemana de inversión Mutares, una operación que está previsto que se cierre a finales de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y completados los procesos de información y consulta con los representantes de los trabajadores.

La desinversión se enmarca en la estrategia del grupo automovilístico de concentrar sus recursos en sus actividades principales, en línea con su plan estratégico FaSTLAne 2030, priorizando las inversiones en regiones, marcas y tecnologías con mayor potencial de rentabilidad.

Free2move presta servicios de car-sharing flexible de corta y larga duración mediante una aplicación móvil disponible las 24 horas del día. La compañía opera una de las plataformas más diversificadas geográficamente del sector, con presencia en 14 ciudades de Europa y Estados Unidos.

Con esta adquisición, Mutares entra en el sector de la movilidad mediante una nueva plataforma de negocio. Entre sus planes figura la gestión renovada de la flota internacional de Free2move, la continuidad de la transición hacia vehículos eléctricos de batería y un mayor enfoque en la experiencia del cliente y en las necesidades de movilidad urbana de los municipios.

Las dos compañías consideran que la independencia de Free2move bajo el control de Mutares permitirá al negocio contar con una mayor flexibilidad operativa, inversiones específicas y una mayor agilidad para competir en el mercado de la movilidad compartida.

El responsable de Desarrollo de Negocio y Alianzas de Stellantis, Virgilio Cerutti, ha afirmado que la operación permitirá al fabricante reforzar "su capacidad para generar valor a largo plazo" mediante una mayor concentración en el negocio principal de la automoción. Asimismo, aseguró que la compañía trabajará con clientes, socios comerciales y empleados para garantizar una transición ordenada.

Por su parte, el director de Inversiones (CIO) de Mutares, Johannes Laumann, ha destacado que Free2move cuenta con una marca reconocida internacionalmente y un importante "potencial de mejora operativa tras su separación de Stellantis".

Según ha explicado, el objetivo será reforzar "el modelo operativo" de la compañía y consolidarla como una plataforma independiente" de referencia en el ámbito de la movilidad.