Stellantis Vigo inicia la producción en serie de la nueva versión de sus furgonetas compactas - STELLANTIS

VIGO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Vigo ha comenzado la producción en serie de la nueva versión Smart Compact Van de los vehículos comerciales que produce para Citroën, Fiat, Opel y Peugeot con una producción media diaria de 100 unidades.

Los nuevos Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPRO, Opel Combo Start y Peugeot Partner Active están llegando la red comercial del mercado europeo, según ha informado la empresa, "ampliando la familia de furgonetas compactas de Stellantis Pro One y en línea con la estrategia FaSTLane 2030, orientada a impulsar el crecimiento a través del producto".

Durante los últimos meses, los nuevos vehículos han recorrido, por Vigo y su entorno, cerca de 100.000 kilómetros en pruebas de rodaje en carretera, destinadas a evaluar la experiencia de conducción, el comportamiento en marcha y las evoluciones incorporadas antes del inicio de su producción en serie.

La industrialización de estas versiones, concebidas para responder a las necesidades de los clientes profesionales, ha requerido adaptaciones en los Talleres de Embutición, Montaje, Calidad y Logística de la planta viguesa para integrar las novedades incorporadas en los modelos y garantizar los estándares exigidos para su producción.

El proyecto ha movilizado a 250 profesionales de la planta de Vigo y otras áreas del Grupo, en un proceso que ha implicado de forma coordinada a los equipos de producción e ingeniería.

Los Smart Compact Van redefinen el espacio del habitáculo para ofrecer más funcionalidad, incorporando elementos innovadores como un asiento modular (Flexiseat), que se puede plegar para aumentar el volumen de carga en 0,5 m3 o la mesa modular, que permite crear una oficina móvil.

La gama se presenta con una motorización 100% eléctrica, de hasta 270 Km de autonomía, y dos de combustión (diésel y gasolina). Tanto la versión eléctrica como la térmica se producen, junto al resto de la saga, en la Línea 2 de Montaje.

Stellantis Vigo produce cada día 1.250 vehículos comerciales en sus diferentes versiones.