Suzuki gana 1.653 millones en los primeros nueve meses de su año fiscal, un 1,7% menos

Suzuki gana 1.653 millones en los primeros nueve meses de su año fiscal, pero reduce beneficios un 1,7%

Prevé que su beneficio al término de su año fiscal 2026 caiga un 6,3%, aunque aumentarán sus ventas de vehículos y motocicletas MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Suzuki obtuvo un beneficio neto atribuido de 306.395 millones de yenes (1.653,5 millones de euros) en los primeros nueve meses de su año fiscal 2025 (del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025), lo que supone una caída del 1,7% sobre el mismo período del ejercicio anterior, según publica el fabricante nipón en su cuenta de resultados este jueves.

Además, el beneficio operativo del grupo automovilístico decayó un 10,6%, hasta los 429.103 millones de yenes (2.314,5 millones de euros) en estos tres primeros trimestres de su año fiscal. El fabricante japonés ha señalado que por primera vez en cinco periodos, su beneficio operativo ha caído, y añade que estos resultados se han producido fruto del impacto del tipo de cambio y del aumento de los costes de las materias primas.

Al mismo tiempo, sus ingresos por facturación aumentaron por quinta vez en términos trimestrales hasta alcanzar los 4,51 billones de yenes (24.360 millones de euros), un 5,4% más que en el mismo periodo del año fiscal anterior. Suzuki atribuye este crecimiento al aumento en el volumen de ventas de sus vehículos a nivel mundial.

En concreto, Suzuki vendió 2,41 millones de vehículos en los primeros nueve meses de su año fiscal en todo el mundo, un 2,3% más en valores interanuales. Siendo la India, con 1,35 millones de coches (+3,8%) y su mercado nacional Japón, con 528.000 unidades (+2,2%), sus mejores mercados. Asimismo, en Europa comercializó 135.000 unidades, aquí con un importante declive del 18%.

Sin embargo, también comercializó 1,69 millones de motocicletas en los primeros nueve meses, con un avance del 9,4% sobre el mismo periodo del año anterior, impulsadas igualmente por su fuerte desempeño en la India donde se vendieron más de la mitad de la cifra total, 893.000 unidades, un 14% más que hace un año.

SUZUKI PREVÉ UN RECORTE DEL 6,3% AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2026

Por último, el fabricante del Swift revisó su pronóstico de resultados para su año fiscal 2026 al alza con respecto a su previsión anterior, aunque pronostica que su beneficio atribuible a sus accionistas descenderá un 6,3% al término del año fiscal hasta los 390.000 millones de yenes (2.103,3 millones de euros).

Igualmente, espera que su beneficio operativo termine con una cifra cercana a los 570.000 millones de yenes (3.075 millones de euros), con un declive del 11,3% sobre el año anterior.

En contrapartida, la firma nipona estima que sus ingresos rondarán los 6,2 billones de yenes (33.450 millones de euros), lo que supondría un progreso del 6,4% en términos interanuales, derivado de un aumento en sus ventas de automóviles, hasta los 3,31 millones de unidades (+2,2%), y de 2,22 millones de motocicletas (+7,9%).

Por último, la compañía ha anunciado que también ha revisado al alza su previsión de dividendo anual en 1 yen por acción, incrementando su precio hasta 46 yenes por acción.