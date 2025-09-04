El Suzuki Swift alcanza unas ventas globales de 10 millones de unidades, tras 20 años en el mercado

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Suzuki Swift ha alcanzado unas ventas globales acumuladas de 10 millones de unidades a fecha de julio de 2025, más de 20 años después de su lanzamiento en Japón, en noviembre de 2004.

En junio de 2008, casi cuatro años después del inicio de su producción, el Suzuki Swift alcanzó el millón de unidades, y en octubre de 2023 se sumaron nueve millones de vehículos de este modelo.

Desde su lanzamiento en 2004 como un modelo estratégico global, el Suzuki Swift ha ganado el premio al Coche del Año en Japón y en otros países del mundo. Entre otros países, este modelo se ha producido en Japón, Hungría, India, China, Pakistán y Ghana, y se ha vendido en más de 170 países y regiones. También fue el primer modelo nuevo en producirse casi simultáneamente en cuatro países, marcando un hito importante en su expansión global.

De los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el 60% se han comercializado en India, el 14% en Europa, el 8% en Japón y el 18% en otros países. En India, desde su lanzamiento en 2005, se han vendido aproximadamente 6 millones de unidades y se ha convertido en líder del mercado en su segmento.

"Suzuki continuará promoviendo la fabricación de automóviles orientados a satisfacer las necesidades de todos los clientes del mundo. Queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a todos los clientes del mundo que han elegido el Swift", ha afirmado el presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki.