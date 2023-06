Tafall (Anfac), sobre las ZBE: "Pueden ser una magnífica herramienta para cargarse el transporte de mercancías"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha criticado la medida del decreto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, ya que "pueden ser una gran herramienta para luchar contra las emisiones en determinadas ciudades, pero también pueden ser una magnifica herramienta para cargarse el transporte de mercancías en todo el país", ha dicho.

En una mesa redonda del IV Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por 'El Español', el director de Anfac ha criticado asimismo que la medida haya sido ejecutada desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y no se encuentra regulada dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

No obstante, haciendo un recuento de la legislatura, ha señalado que ha habido elementos positivos en la transformación del Ministerio de Fomento como Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, lo cual muestra un cambio en el concepto con el que se abordan los retos del ecosistema de movilidad, pasando "de infraestructura a un concepto de servicio".

Por tanto, López-Tafall ha reconocido, que aunque hay herramientas de coordinación dentro esta Administración, cree que hay que ir "pensando en la próxima legislatura", para realizar una transformación del Ministerio y continuar con el camino "que se ha iniciado" para que "se vea todo el ecosistema" de la movilidad.

FALTA DE INCENTIVOS AL COCHE ELÉCTRICO

López-Tafall también ha señalado, respecto al aumento de la edad media del parque de vehículos en España, que existen dos maneras para reducirlo, limitando los coches, que no es viable, o vendiendo más coches y eliminando los antiguos.

No obstante, aunque defiende acelerar la electrificación del parque de vehículos, ha señalado que no hay suficiente incentivo para que empresas y particulares asuman el gasto que supone el coste de entrada de un coche eléctrico, que es más alto que el de uno híbrido o de combustión.

También ha señalado que hacen falta más estaciones de carga, no para el parque actual sino para el que es el objetivo a medio plazo. En este sentido, ha reclamado que desde el punto de vista de la fiscalidad "no hay prácticamente ninguna medida que ayude a acelerar ese cambio".

El director de Anfac ha recordado, que aunque es importante electrificar la movilidad con la venta de vehículos eléctricos, "solo el 0,3% del total del parque español, hablando de turismos, son vehículos de etiqueta cero", y que, por tanto, para alcanzar "una reducción considerable de emisiones va a pasar tiempo".

Por lo que López-Tafall ha insistido en que para renovar el parque de vehículos español, es necesario tomar medidas más positivas para que quien no puede comprar un vehículo electrificado o no le satisface sus necesidades de movilidad actuales pueda optar por un vehículo 'C' o Eco sin ningún problema, penalización o duda de si ese vehículo podrá utilizarlo en el futuro.