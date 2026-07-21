Los talleres de carrocería aumentaron un 8% su facturación hasta junio

Los talleres de carrocería aumentaron un 8% su facturación durante el primer semestre - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los talleres de carrocería españoles elevaron un 8% su facturación en el primer semestre de este año, gracias principalmente al aumento del 6% en el número de reparaciones realizadas, según se desprende del estudio elaborado por Solera, compañía tecnológica especializada en el ciclo de vida del automóvil, en colaboración con la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (Conepa).

A esta evolución positiva también contribuyó el encarecimiento del precio medio del recambio, que registró un incremento del 2% durante el periodo analizado.

El informe pone de manifiesto, además, un mayor peso de las reparaciones de importe más elevado. En concreto, las intervenciones superiores a 3.000 euros crecieron un 11,9%.

Por franjas de coste en la factura al cliente, el 12,6% de las reparaciones tuvo un importe final de entre 1.000 y 1.500 euros, el 14,6% se situó entre 1.501 y 3.000 euros y el 10,3% superó los 3.000 euros.

Por tipo de establecimiento, los talleres independientes fueron los que registraron un mejor comportamiento, con un aumento del 11% en su facturación, frente al descenso del 3% experimentado por los centros integrados en redes.

La misma tendencia se observó en el volumen de actividad, con un crecimiento del 8% en las reparaciones realizadas por los talleres independientes y una reducción del 3% en los pertenecientes a redes.