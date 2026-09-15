Los talleres españoles tienen 20.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de profesionales

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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los talleres mecánicos españoles tienen actualmente alrededor de 20.000 puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta de profesionales cualificados, una situación que podría agravarse en los próximos años por el envejecimiento de las plantillas y las dificultades para garantizar el relevo generacional.

Ante este escenario, Euromaster y Northius, grupo de formación responsable de marcas como CEAC y Campus Training, han alcanzado una alianza para impulsar la incorporación de nuevos profesionales al sector y adaptar su formación a las necesidades de los talleres.

La falta de mano de obra especializada se produce, además, en un momento de profunda transformación tecnológica de la automoción. La expansión de los vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables está modificando los procesos de mantenimiento y reparación, lo que está generando una demanda creciente de trabajadores con conocimientos específicos sobre estas nuevas tecnologías.

De este modo, el sector afronta un doble desafío: atraer a una nueva generación de profesionales que permita cubrir las vacantes existentes y, al mismo tiempo, actualizar los conocimientos de los trabajadores para responder a la evolución tecnológica del automóvil.

FORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LOS TALLERES

La formación está dirigida tanto a jóvenes que han terminado sus estudios como a profesionales procedentes de otros sectores que buscan reciclarse y adquirir nuevos conocimientos relacionados con la automoción.

Uno de los principales objetivos de la alianza es reducir las barreras de entrada a la profesión mediante una formación orientada directamente a las necesidades de las empresas. Los programas cuentan con una modalidad flexible, con gran parte de los contenidos impartidos 'online', y pueden completarse en un plazo máximo de dos años, aunque la mayoría de los alumnos finaliza los estudios en menos de doce meses.

Además, no es necesario disponer previamente de una Formación Profesional de grado medio o superior para acceder a esta formación. El programa contempla un mínimo de 350 horas de formación, que se amplían con contenidos específicos desarrollados por Euromaster, y se completa con 300 horas de prácticas en talleres. De esta manera, los alumnos pueden adquirir experiencia real y familiarizarse con los procesos habituales de reparación y mantenimiento.

La parte práctica podrá desarrollarse en muchos de los talleres de la red Euromaster y los participantes tendrán acceso a una bolsa de empleo con puestos disponibles tanto dentro de la red Euromaster como en otras empresas del sector de la posventa. El programa también contempla un plan de carrera para facilitar diferentes trayectorias profesionales dentro del ámbito de la automoción, principalmente en el segmento de vehículos ligeros.

El director general de Euromaster, Boanerges Neto, ha señalado que la alianza supone una respuesta a un problema "estructural" en España y ha advertido de que la falta de profesionales cualificados puede dificultar el relevo generacional de los talleres precisamente en un momento en el que el automóvil atraviesa una importante transformación tecnológica.

En este sentido, ha defendido la necesidad de que el sector facilite la formación y atraiga nuevos profesionales, ofreciéndoles una carrera laboral con futuro para garantizar la continuidad de los negocios y la capacidad de los talleres para responder a las nuevas necesidades de los conductores.