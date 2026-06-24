Los talleres independientes solo han subido un 5% el precio de la mano de obra en los últimos dos años

Archivo - Imagen de un operario de taller. - TOYOTA - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los talleres de chapa y pintura independientes han subido de media un 5% el precio de su mano de obra en los últimos dos años, frente a la subida del 20% registrada por las redes oficiales o el 8% de los multimarca no integrados en red.

Así lo recoge la cuarta edición del estudio 'Diagnosis de la posventa en España', presentado este miércoles por la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), elaborado en colaboración con la consultora especializada GIPA en una muestra que ha contado con más de 725 profesionales.

Las conclusiones de este informe ponen de manifiesto cómo en un contexto generalizado de inflación al alza, los talleres de chapa y pintura independientes son los que más lejos se quedan de poder aplicar la subida necesaria para asumir el incremento del coste de la vida.

Al analizar el cliente que entra a cada tipo de taller, los datos ponen de manifiesto que el 62% de las operaciones que atiende un negocio de chapa y pintura independiente proceden de una compañía aseguradora; un volumen que en el caso de los talleres oficiales se reduce al 20%.

En este sentido, la aseguradora le pega 37 euros por hora de media al taller independiente, una cifra superior en un 7% a la de hace dos años pero que se encuentra todavía lejos de los 58 euros or hora que se paga de media a uno oficial, siendo este último importe un 24% superior al de 2024.

El informe también pone de relieve que el 56% de los talleres desconoce su margen neto por hora facturada. Este desconocimiento del dato operativo limita la capacidad de más de la mitad de los talleres para realizar un balance real de sus beneficios.

Entre el 44% de los que sí declaran conoerlo, los márgenes bajos son predominantes. Un 48% sitúa este rendimiento por debajo del 20%, un 43% lo ubica entre el 20% y el 30%, y únicamente un 9% lo sitúa por encima del 30%.

PÉRDIDA DE LA RED SECUNDARIA

El incremento del precio de la mano de obra de las redes oficiales también se explica por la concentración y pérdida de red secundaria (agencias y servicios oficiales) que están viviendo. Bajo esta política de concentración han dejado de operara aquellos centros de menor tamaño que, de manera inherente, aplicaban tarifas más bajas.

"Como los puntos que van quedando son de mayor tamaño y aplican tarifas más altas, presional al alza el precio medio de la mano de obra registrada en la red oficial", ha explicado el director general de GIPA, Fernando López.

En este sentido, el informe constata una mayor derivación de reparaciones al mercado independiente por parte de las aseguradoras, lo que demuestra un mayor interés de estas compañías por reparar que por cambiar.

Si se tienen en cuenta el reparto de entradas al talle, solo el 20% del total de reparaciones que se registran en España las atiende un taller oficial, siendo la revisión de fabricante la única tipología de entrada donde el concesionario alcanza una mayor cuota que los independientes. De hecho, la red oficial atiende el 58% de las revisiones del fabricante.

Según el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, los datos ponen de manifiesto cómo los talleres de chapa y pintura independientes son los que menos suben el precio de mano de obra. "Una realidad que constata la enorme presión y el enorme esfuerzo que, con estructuras más pequeñas, sigue asumiendo el taller independiente para preservar su cartera de clientes, lo que compromete de forma directa", ha subrayado.

TARIFA SUPERIOR PARA LOS VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS

Cuando se analiza el impacto de las entradas de vehículos electrificados, los datos de GIPA para Ganvam muestran cómo el 80% de los talleres oficiales registra entradas de estos modelos a los que, de media, les aplican una tarifa superior a los 75 euros/hora. En el caso de los independientes (no de red), solo el 17% reconoce trabajar con modelos con enchufe con una tarifa media aplicada de algo más de 47 euros/hora.

En las redes oficiales, el precio medio de la mano de obra para esta tipología de vehículos se ha incrementado un 16% desde 2024. Actualmente, las redes oficiales se posicionan como el canal con mayor nivel de preparación y recepción de esta tecnología, representando los vehículos eléctricos un 4% de su clientela total.

En contraposición, en los talleres independientes la presencia de estos modelos se mantiene en niveles mínimos, equivalentes al 1% de sus clientes totales, condicionado por el hecho de que el parque electrificado es todavía muy joven.