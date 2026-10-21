Los talleres piden su inclusión en el Plan Auto 2030 para adaptar el sector de la posventa - CETRAA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (Conepa) y la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) han planteado al Ministerio de Industria y Turismo la necesidad de incorporar a la posventa, y en particular a los talleres de reparación de vehículos, en el Plan Auto 2030.

La propuesta se trasladó durante una reciente reunión con la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME y busca que los talleres puedan atender un parque con una presencia cada vez mayor de vehículos eléctricos e híbridos.

Además del apoyo a la fabricación y venta de vehículos, Cetraa y Conepa consideran preciso adaptar el sector de la posventa, y especialmente los talleres de reparación, que serán los encargados de mantener y reparar estos vehículos a lo largo de toda su vida útil.

Para ello, ambas organizaciones reclaman, en primer lugar, medidas de formación en las nuevas tecnologías, como el vehículo eléctrico, dirigidas tanto al personal que se incorpora al sector como al reciclaje de los profesionales que ya trabajan en los talleres.

En segundo lugar, consideran necesario apoyar la adaptación de las instalaciones de los talleres a las necesidades y requisitos que exige la reparación de los vehículos eléctricos, así como la adquisición de la maquinaria y las herramientas necesarias para poder realizar dichos trabajos.

"La electrificación no supone solo fabricar y vender automóviles e instalar puntos de recarga; también es necesario poder repararlos. Si no se prepara a los talleres y a sus profesionales, el mantenimiento de estos vehículos será cada vez más difícil. La transformación del parque y la del sector encargado de mantenerlo deben avanzar de la mano", aseguran desde ambas instituciones.