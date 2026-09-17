Archivo - Tata Sons sopesa sus próximos pasos tras verse obligada a salir a Bolsa en India - Uli Deck/Dpa - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tata Sons, la sociedad matriz del conglomerado indio Tata, estudia sus próximos movimientos después de que el banco central de India haya rechazado su recurso contra la obligación de cotizar en Bolsa, una decisión que podría dejar algunas de las empresas más valiosas del grupo más expuestas a posibles inversores externos.

La decisión afecta a Tata Sons, cuya valoración supera los 120.000 millones de dólares (casi 105.000 millones de euros), según las estimaciones citadas por el diario británico 'Financial Times'. La compañía sostiene que su salida a Bolsa podría alterar la estructura de control y la forma en que se administra el conglomerado.

El Banco de la Reserva de India (RBI, por sus siglas en inglés) rechazó la semana pasada el recurso presentado por Tata Sons para evitar quedar excluida de la regulación que la obliga a cotizar en bolsa.

Tata Sons ejerce una función central en el entramado empresarial de Tata, que incluye compañías de sectores muy diversos y marcas como la automovilística británica Jaguar Land Rover, Tata Consumer Products y negocios vinculados a Air India, además de actividades industriales, tecnológicas y de servicios.

Sin embargo, la cuestión tiene además una dimensión relacionada con la estructura accionarial. Los Tata Trusts, entidades filantrópicas vinculadas a la familia Tata, controlan una participación mayoritaria de Tata Sons, mientras que otras sociedades y accionistas poseen el resto del capital.

En concreto, los Tata Trusts gestionan conjuntamente alrededor del 66% de Tata Sons, mientras que el propio entramado Tata mantiene una participación adicional. La estructura pretende preservar la influencia de los trusts sobre el conglomerado.

Tata Trusts, de hecho, ha instado a la sociedad de cartera del conglomerado indio a explorar todas las opciones disponibles que no impliquen una cotización pública.

TEMOR A PERDER EL CONTROL SOBRE EL CONGLOMERADO

El presidente de Tata Sons, Noel Tata, ha defendido que una eventual cotización podría perjudicar la capacidad de la sociedad para ejercer su función de tutela a largo plazo sobre las empresas del grupo.

En declaraciones recogidas por el 'FT', distintos representantes y asesores vinculados a Tata han advertido de que la entrada de accionistas externos podría incrementar la presión para adoptar decisiones orientadas a obtener resultados a corto plazo.

El banco central, por su parte, ha mantenido su posición. La decisión judicial y regulatoria deja a Tata Sons ante la necesidad de valorar cómo cumplir las exigencias de cotización y, al mismo tiempo, preservar su actual estructura de control.