T&E pide que el Plan Auto+ priorice los eléctricos fabricados en España - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Transport & Environment (T&E) ha valorado positivamente la aprobación del Plan Auto+ por parte del Consejo de Ministros, aunque ha advertido de que el nuevo programa de ayudas a la compra de vehículos electrificados debe garantizar que los fondos públicos impulsen la producción nacional y europea y no contribuyan a mantener la dependencia exterior de la economía española.

La organización ha señalado que el nuevo plan, dotado con 400 millones de euros, supone un paso adelante al incorporar criterios que favorecen la adquisición de vehículos eléctricos, asequibles y fabricados en Europa. No obstante, considera que el programa debe asegurar también el "Made by Spain", de forma que las ayudas contribuyan a fortalecer la industria automovilística española.

T&E ha recordado que España alcanzó entre enero y mayo una cuota del 21,4% de vehículos electrificados, de los que un 9,4% correspondieron a vehículos eléctricos de batería y un 12% a híbridos enchufables. Pese al avance registrado en los últimos meses, la organización subraya que la penetración del vehículo eléctrico puro continúa 10,6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, situada en el 20%.

En este contexto, la organización considera que el Plan Auto+, concebido como sustituto del Plan Moves III, debe contribuir a acelerar las matriculaciones de vehículos eléctricos para acercarse al objetivo fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que contempla la circulación de 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030.

TEMOR A UN PRESUPUESTO INSUFICIENTE

No obstante, T&E estima que la dotación presupuestaria del programa puede resultar insuficiente. Según sus cálculos, el carácter retroactivo de las ayudas desde el 1 de enero de 2026 implica que más de la mitad de los 400 millones de euros ya estaría comprometida por operaciones realizadas durante la primera mitad del año, mientras que el resto podría agotarse en los próximos meses.

La organización también ha mostrado su preocupación por el reparto de las ayudas entre las distintas tecnologías.

EL PESO DE LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

En este sentido, ha señalado que entre una cuarta parte y un tercio del presupuesto podría destinarse a vehículos híbridos enchufables (PHEV), una tecnología que, a su juicio, mantiene la dependencia de los combustibles fósiles.

Según T&E, estos vehículos emiten hasta tres veces más dióxido de carbono que los eléctricos puros en condiciones reales de uso y presentan unos costes de utilización superiores, pese a que alrededor del 60% de los modelos híbridos enchufables comercializados podrían cumplir los requisitos para acceder a las ayudas del Plan Auto+.

La organización ha destacado, sin embargo, que el diseño del programa reserva la máxima cuantía de las ayudas para los vehículos 100% eléctricos, de menor precio y fabricados en España o en otros países de la Unión Europea.

No obstante, advierte de que, si se reproduce el patrón de matriculaciones registrado en 2025, la mayor parte de los fondos destinados a vehículos eléctricos puros podría acabar beneficiando a modelos fabricados fuera de la Unión Europea, aunque considera que este riesgo se reducirá con la incorporación a las plantas españolas de nuevos modelos eléctricos de pequeño tamaño.

La directora de T&E en España, Isabell Büschel, ha defendido que el criterio del origen de fabricación debe utilizarse "como palanca para hacer asequibles los vehículos eléctricos que crean empleo y riqueza en España y en Europa", frente a aquellos importados que compiten con modelos producidos en fábricas españolas.

Asimismo, ha señalado que la futura normativa europea sobre electrificación de flotas corporativas puede convertirse en un instrumento adicional para impulsar las matriculaciones de vehículos eléctricos fabricados en Europa.