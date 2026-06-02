Tecnología futurista e imponente, precio imbatible y una amplia oferta multienergía: Así es el nuevo BMW Serie 7

Nuevo BMW Serie 7 - BMW

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

BMW prepara el desembarco de una versión actualizada del Serie 7, su buque insignia, disponible desde ya en los concesionarios españoles en motorización 100% eléctrica, y más de 700 kilómetros de autonomía, a la que se sumarán las versiones híbrida enchufable (PHEV) y de combustión interna a partir de noviembre.

El nuevo BMW Serie 7 estrena una imagen exterior rotunda con un frontal de carácter monolítico y un capó presidido por una parrilla BMW de gran tamaño y la iluminación Iconic Glow. Los faros delanteros de cristal BMW y una firma lumínica más estilizada completan una imagen más tecnológica.

En el lateral introduce llantas de aleación de entre 20 y 22 pulgadas, mientras que la zaga se actualiza con luces LED de nuevo diseño y una disposición horizontal de los elementos visuales. La personalización gana un papel protagonista en esta edición, porque BMW anuncia más de 500 colores y combinaciones exteriores.

TECNOLOGÍA DE PRIMERA EN EL INTERIOR

El habitáculo combina materiales de "alta calidad, un diseño minimalista y una experiencia lumínica envolvente", destaca la marca. El modelo incorpora el nuevo BMW Panoramic iDrive, apoyado por el sistema operativo BMW Operating System X, y estrena de serie una pantalla para el acompañante.

El BMW Panoramic Vision proyecta información a lo largo de la franja inferior del parabrisas, siempre visible para el conductor, mientras que la pantalla central de 17,9 pulgadas concentra el acceso a las funciones principales.

A ello se suma un volante multifunción con tecnología 'shy tech', cuyos controles se iluminan solo cuando son necesarios y ofrecen respuesta háptica.

En la parte trasera, el nuevo Serie 7 "marca la diferencia", tal y como resalta la marca. La BMW Theatre Screen se mantiene como uno de sus elementos más llamativos, una pantalla táctil de 31,3 pulgadas, de resolución 8K y que ofrece cámara integrada para videoconferencia, completada con el sistema de sonido Bowers & Wilkins, con 36 altavoces y función de audio 4D.

UNA GAMA MULTIENERGÍA

BMW ofrece para el Serie 7 versiones 100% eléctricas, híbridas enchufables y un diésel con hibridación ligera de 48 V. La familia eléctrica esta compuesta por tres variantes, el i7 50 xDrive, i7 60 xDrive y BMW i7 M70 xDrive. Todas con tracción total eléctrica y una batería con 112,5 kWh.

En el caso del BMW i7 50 xDrive, la autonomía alcanza entre 728 kilómetros WLTP, mientras que el i7 60 xDrive ofrece 727 kilómetros y el i7 M70 xDrive, la versión eléctrica más prestacional, ofrece 680 CV, 1.100 Nm y una autonomía de hasta 686 kilómetros WLTP. La recarga también mejora y admite hasta 250 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10 al 80% en 28 minutos en cargadores de alta potencia.

BMW ha adelantado precios de partida para las versiones eléctricas desde 121.400 euros para el i7 50 xDrive hasta 190.600 euros para el i7 M70 xDrive.

La gama se completará en noviembre de 2026 con dos híbridos enchufables, el BMW 750e xDrive y el BMW M760e xDrive, además del BMW 740d xDrive. El 750e xDrive ofrecerá 489 CV y hasta 82 kilómetros de autonomía eléctrica. El M760e xDrive elevará la potencia del sistema a 612 CV y 800 Nm, con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica.

Por su parte, el BMW 740d xDrive seguirá apostando por el diésel de seis cilindros en línea, ahora asociado a tecnología híbrida suave de 48 V. Desarrolla 313 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y homologa un consumo combinado WLTP de entre 7,2 y 6,5 l/100 km.