Telefónica Tech proporciona la conectividad a más del 70% de las balizas V-16 certificadas por la DGT

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, suministra su conectividad IoT a más del 70% de los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 certificados actualmente por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía. Permiten indicar con señales lumínicas intermitentes de color naranja la posición de un vehículo parado, por avería o accidente, al resto de los conductores y comunicar de forma anónima la posición a la plataforma de la DGT con el fin de optimizar la gestión del tráfico y alertar a los vehículos que se acercan a ese punto de la carretera.

Telefónica Tech cuenta en estos momentos con acuerdos firmados con más de 30 fabricantes de balizas conectadas V-16 para prestar servicios de conectividad IoT. La propuesta de conectividad de Telefónica Tech proporciona cobertura en todo el territorio nacional y, a través del servicio IoT Data Ready de su plataforma Kite, garantiza el envío de los datos de una forma segura desde la baliza hasta los servidores de la DGT a la vez que reduce el consumo de la batería del dispositivo alargando la vida útil del mismo.

Asimismo, Telefónica Tech pone a disposición de los fabricantes de las balizas las capacidades de su laboratorio The ThinX, un espacio de co-creación al servicio de clientes y partners para desarrollar y probar los productos conjuntamente antes de su despliegue masivo, así como para certificar la calidad del servicio de conectividad como paso previo a la homologación por parte de la DGT.

Además, gracias a las capacidades de diseño de The ThinX, Telefónica Tech proporciona la placa de circuito impreso (PCB) con todos los componentes electrónicos del dispositivo para ser ensamblada, así como la baliza completa personalizable para aquellos clientes que lo requieran, adaptándose así a las necesidades específicas de cada proyecto.

El gerente de preventa IoT de Telefónica Tech, José Manuel Caramés, ha afirmado que están "muy orgullosos" de que los fabricantes de las balizas conectadas V-16 estén confiando en su conectividad gestionada para incrementar la seguridad vial y promover "una movilidad más moderna, eficiente y segura".

BALIZAS CONECTADAS EN MOVISTAR

En España, Movistar ofrece la baliza de emergencia V-16 certificada con tecnología de Telefónica Tech que facilita la conectividad IoT para la geolocalización exacta y anónima. El dispositivo incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional.

Esta baliza, disponible tanto para clientes residenciales como para autónomos, pymes y empresariales, además de emitir una señal luminosa de emergencia, está conectada con la plataforma DGT 3.0. e incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además, los clientes Movistar la tienen disponible en el catálogo de dispositivos miMovistar.