Telpark y Europcar ofrecerán alquiler y aparcamiento ilimitado en siete ciudades de la península

La suscripción diaria costará menos de 15 euros al día y contará con más de 100 aparcamientos en ciudades de España y Portugal MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Telpark, la compañía de servicios de movilidad urbana en la península ibérica, y Europcar, empresa de arrendamiento de coches en Europa han firmado un acuerdo para ofrecer a los clientes de alquiler de vehículos una suscripción diaria de aparcamiento que permite acceder, desde 14,90 euros al día, a más de 100 aparcamientos de la red Telpark en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada en España; y Lisboa, Oporto y Faro en Portugal.

La suscripción, ya disponible en las agencias participantes de Europcar en España y Portugal, ofrece acceso sin límite a los aparcamientos incluidos durante el día contratado y se podrá activar fácilmente durante el proceso de reserva del vehículo.

Para ambas compañías, este servicio integra en un mismo formato el alquiler de vehículo y el estacionamiento urbano, lo que permitirá a los usuarios desplazarse y estacionar sus vehículos en zonas de alta demanda de tráfico.

Además, esta nueva opción elimina la necesidad de buscar aparcamiento o abonar pagos por separado, ya que en un solo pago se efectúan ambas gestiones a través de la aplicación móvil de Telpark.

"Esta colaboración con Telpark es un paso natural en nuestro compromiso de ofrecer una experiencia más fluida y cómoda a nuestros clientes, especialmente en entornos urbanos", ha expresado el director de operaciones de Europcar Portugal, José Marques.

"En Telpark diseñamos soluciones que simplifican la movilidad urbana. Esta colaboración con Europcar nos permite ampliar el acceso a nuestra red de aparcamientos, ofreciendo a sus clientes una experiencia de estacionamiento digital, cómoda y eficiente", ha destacado el director de Operaciones de Telpark, João Almeida, tras anunciarse el acuerdo.